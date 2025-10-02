Drei Verstärkungen für den heimlichen Leader

Nach dem harten Aufprall nach dem Aus im Play-off der Champions League war der Aufschrei im Umfeld des Meisters groß: Zu schwacher Kader, verfehlte Transferpolitik. Aber trotz des großen Aderlasses im Sommer (Wüthrich, Scherpen, Yalcouye, Böving, Johnston) ist Sturm besser unterwegs als im Zeitraum des Vorjahres. „Ich glaube, dass meine Spieler es in der Meisterschaft bis jetzt sehr gut gemacht haben“, betont Jürgen Säumel, dessen Mannschaft nach der kommenden Länderspielpause „Verstärkungen“ erhalten sollte.