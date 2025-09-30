Gemächlich? Stöger muss bei Rapid „nachschärfen“

„Sie haben wie Wahnsinnige gearbeitet“

Für viele ein Weckruf, für den stets besonnenen Analytiker Stöger „gehört es zur Entwicklung“. Wobei es so schien, als wäre der Matchplan nach hinten losgegangen. Weil Rapid inaktiv auf der Mittellinie wartete, nie presste, nur auf Umschalter setzte. So gewann die Austria Sicherheit, konnte trotz vollen Heimvorteils der Funke auf die Ränge nie überspringen, fehlte das Derbyfeuer. Aber für Stöger war nicht die Taktik, sondern die Umsetzung das Problem: Abwehr und Mittelfeld ließen sich zu weit fallen. „Wir hätten von hinten mehr rausschieben müssen, waren nicht mutig genug“, nahm Stöger nur seine Spitzen Claudy Mbuyi und Janis Antiste von der Kritik aus: „Sie haben in alle Richtungen wie Wahnsinnige gearbeitet.“