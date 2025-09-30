Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach 1:3 gegen Austria

Gemächlich? Stöger muss bei Rapid „nachschärfen“

Bundesliga
30.09.2025 05:48
Große Enttäuschung bei Rapid nach der Derby-Niederlage
Große Enttäuschung bei Rapid nach der Derby-Niederlage(Bild: GEPA)

Gemächlich? Nach der bitteren 1:3-Niederlage im Heim-Derby gegen die Wiener Austria muss Trainer Peter Stöger bei Rapid nun „nachschärfen“.

0 Kommentare

„Wir haben von 16 Spielen zwei verloren, es ist ja nicht so, dass wir nicht wissen, wie man gewinnt“, wollte Peter Stöger nach dem Derby-1:3 nichts von einem Negativtrend (zuvor das 1:1 beim GAK) wissen. „Aber wir können uns ohnehin nicht wehren, in welche Schublade wir gesteckt werden.“ Von wegen Titelfavorit und so. Laut Rapids Trainer war der Unterschied zu den bisherigen Partien nur, dass die Austria die „Einladungen“ nutzte.

Peter Stöger
Peter Stöger(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

„Da brauchst du dir auch keine Statistiken anschauen“, war es Stöger auch egal, dass seine Truppe bei Schüssen, Ballbesitz, Zweikämpfen und „erwarteten Toren“ klar vorne lag. „Die entscheidenden Dinge haben wir nicht gut gelöst.“

„Sie haben wie Wahnsinnige gearbeitet“
Für viele ein Weckruf, für den stets besonnenen Analytiker Stöger „gehört es zur Entwicklung“. Wobei es so schien, als wäre der Matchplan nach hinten losgegangen. Weil Rapid inaktiv auf der Mittellinie wartete, nie presste, nur auf Umschalter setzte. So gewann die Austria Sicherheit, konnte trotz vollen Heimvorteils der Funke auf die Ränge nie überspringen, fehlte das Derbyfeuer. Aber für Stöger war nicht die Taktik, sondern die Umsetzung das Problem: Abwehr und Mittelfeld ließen sich zu weit fallen. „Wir hätten von hinten mehr rausschieben müssen, waren nicht mutig genug“, nahm Stöger nur seine Spitzen Claudy Mbuyi und Janis Antiste von der Kritik aus: „Sie haben in alle Richtungen wie Wahnsinnige gearbeitet.“

Lesen Sie auch:
„Krone oder Kasperl“
Rapid? „Euphorie kann plötzlich wieder kippen“
29.09.2025
Gar nicht so einfach
Europacup: So sehen Sie Salzburg, Sturm und Rapid
29.09.2025
Trotz Ausschluss
3:1! Austria gewinnt turbulentes Derby gegen Rapid
28.09.2025

Beim Rest fiel bei Stögers Analyse das Wort „gemächlich“. Deshalb wird er jetzt „genau hinschauen, ob sich wer in seiner Position zu sicher fühlt, dann muss man nachschärfen“. Stöger kennt den illusorischen Anspruch in Hütteldorf, „durchmarschieren zu müssen“. So erinnern Kritiker nun an die letzte Saison: Da verpuffte im Herbst die Start-Euphorie. Bei Rapid gibt es halt nur Extreme …

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
121.340 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
105.935 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Ausland
Artistin stürzt vor Zirkusbesuchern in den Tod
105.532 mal gelesen
Viele Besucher, die den dramatischen Vorfall miterlebten, verließen den Saal noch vor Eintreffen ...
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1576 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1323 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1157 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Mehr Bundesliga
Nach 1:3 gegen Austria
Gemächlich? Stöger muss bei Rapid „nachschärfen“
Bulle Petar Ratkov
„Ich denke, wir sind wieder in der Spur“
Nach Derby-Rot
Austria-Verteidiger Wiesinger ein Spiel gesperrt
Böse Derby-Nachwehen
Schädel-Hirn-Trauma! Hartberg-Stürmer k. o.
Nach Sonderurlaub
Kiteishvili meldete sich bei Sturm zurück

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf