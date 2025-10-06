Stadlober: „Das Leben ist nicht nur gut oder böse“

Man kommt als Zuseher unweigerlich zum Nachdenken, weil alles im Leben Auswirkungen hat. Auch den Schluck Wasser, den du am Zoom-Bildschirm gerade trinkst oder die Tatsache, dass wir uns 15 Minuten miteinander unterhalten, verändert die Welt völlig …

Absolut. Man kann sagen, „Hundertdreizehn“ ist eine hochbudgetierte Produktion, die großartig aussieht, aber man muss auch sagen, die meisten, die dort mitgearbeitet haben, haben für weniger Bezahlung arbeiten müssen, um sie überhaupt ermöglichen zu können. Eine Produktion wie diese übersteigt den Finanzierungsrahmen einer klassischen Fernsehproduktion – und auch das ist eine Entscheidung. Man kann sich quasi für die Serie oder den Film entscheiden, bei der/dem man sehr gut Geld verdient, um sich dann ein schnelles Auto zu kaufen, aber halt nicht so unglaublich viel Interessantes zu erzählen hat. Oder man entscheidet sich dazu nicht das schnellste oder gar kein Auto zu haben, dafür aber sehr interessante Geschichten zu erzählen. Und momentan bin ich noch in der Lebensphase, wo ich mich meistens gegen das Auto entscheide. Mal sehen. Man weiß nie, wann die Midlife-Crisis kommt, dann kann sich alles ändern. Noch bin ich kurz davor. (lacht)