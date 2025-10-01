Arbeitslosigkeit in Tirol um zehn Prozent höher

Keine guten Nachrichten kommen vom Tiroler Arbeitsmarktservice (AMS) zu Beginn des neuen Monats. Zwar wurde im September weiter die niedrigste Arbeitslosenquote im Bundesländervergleich verzeichnet. Jedoch stieg die Zahl der Arbeitslosen im September im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent an.