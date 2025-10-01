Enrique gegen Ex-Klub ++ Ofner in Shanghai raus

Jose Mourinho verliert bei seinem Comeback an der Stamford-Bridge, Sebastian Ofner kassiert eine bittere Auftaktniederlage in Shanghai und Darts-Superstar Michael van Gerwen ist in eine Rangelei verwickelt – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 1. Oktober.