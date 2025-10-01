Vorteilswelt
CL-„Moderatorin“

Tausende verehren sie – obwohl sie nicht existiert

Fußball International
01.10.2025 14:53
„Moderatorin“ Eysan Aksoy begeistert die Massen, ohn zu existieren.
„Moderatorin“ Eysan Aksoy begeistert die Massen, ohn zu existieren.(Bild: Instagram.com/eysanaksoytr)

Sie wird mit Komplimenten, Hymnen, teils gar Liebeserklärungen tausendfach überhäuft – und existiert gar nicht. Eine fiktive „Champions-League-Moderatorin“ erobert gerade die Sportwelt.

0 Kommentare

Sie nennt sich Eysan Aksoy, gibt sich als Moderatorin für Champions-League- und auch Europa-League-Übertragungen aus. Immer wieder posiert sie, meist sexy gekleidet, in einem einschlägigen – vermeintlichen – Studio, die Logos leuchten im Hintergrund grell.

43.000 Fans
Laut der „Daily Mail“ existiert das Insta-Profil von besagter „Dame“ seit sieben Monaten. Dafür ist ihre aktuelle Follower-Zahl nicht schlecht: 43.000 Fans jubeln dem fiktiven Phänomen seriell zu, bewundern sie, schreiben ihr in den Kommentaren, wie schön sie ist, verschicken Herzerl.

Alle vier Großklubs
Für einige Aufregung sorgte ein – auch Fußball-affiner – Post, den sie erst gestern absetzte. Gleichsam im Slideshow-Modus posiert sie jeweils im Dress aller vier Istanbuler Großklubs. Als da wären: Galatasary, Fenerbahce, Trazonspor und Besiktas – 350 Kommentar (ob auch jeweils von Menschen aus Fleisch und Blut abgesetzt, sei dahingestellt).

Ob das womöglich die Zukunft von Social Media ist? KI-generierte „Personen“, die Traffic ins Netz kippen? Einen Markt dafür scheint‘s jedenfalls zu geben ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
