Champions League

Bayern celebrate goal show, Mourinho loses to ex

Nachrichten
30.09.2025 05:00
Benfica coach Jose Mourinho was beaten by Chelsea, while FC Bayern clearly defeated Pafos.
Benfica coach Jose Mourinho was beaten by Chelsea, while FC Bayern clearly defeated Pafos.(Bild: EPA/SAKIS SAVVIDES, TOLGA AKMEN)

FC Bayern, Inter Milan, Olympique Marseille and Atletico Madrid celebrated emphatic victories on the second matchday of the Champions League. However, there was an unpleasant reunion for Benfica coach Jose Mourinho, who was beaten by his former club Chelsea. Liverpool FC also suffered a defeat.

FC Bayern, with Konrad Laimer at the helm, were unchallenged as they claimed victory number two with a 5:1 win in Limassol at Pafos FC. Inter Milan also kept their points maximum after a 3-0 win against Slavia Prague. Sturm Graz conquerors Bodö/Glimt remain unbeaten on two points thanks to a thrilling 2-2 draw against Tottenham, with Kevin Danso defending. There were first wins for Galatasaray Istanbul, who shocked Liverpool 1-0, Atletico Madrid won 5-1 against Eintracht Frankfurt, Chelsea defeated Benfica Lisbon 1-0 and Marseille gave Ajax Amsterdam no chance with a 4-0 win.

Bayern continue their winning run
Harry Kane (15th, 34th), Raphael Guerreiro (20th), Nicolas Jackson (31st) and Michael Olise (68th) ensured that Bayern also won their ninth competitive match. Kane has already scored 17 times. In Inter kit, Lautaro Martinez stood out in the duel with "Joker" Muhammed Cham and Co. with a brace (30th, 65th). 

Lautaro Martinez scored twice.
Lautaro Martinez scored twice.(Bild: AP/Fabio Ferrari)

Bodö/Glimt failed to take revenge
Bodö/Glimt almost took revenge on Tottenham in a rematch of last season's Europa League semi-final. Kasper Högh scored a penalty into the clouds for the Sturm Graz conquerors (35'), but Jens Petter Hauge scored twice (53', 66'). The Spurs still managed to secure a point thanks to goals from captain Micky van de Ven (68) and an own goal from Jostein Gundersen (89). Liverpool's defeat was even more surprising. A penalty goal from Victor Osimhen (16') tipped the scales in favor of the Istanbul side of Yusuf Demir, who did not play.

Osimhen's penalty against Liverpool
Osimhen's penalty against Liverpool(Bild: AP/Francisco Seco)

Benfica were defeated by Chelsea on the return of star coach Jose Mourinho to Stamford Bridge, meaning the Londoners remain unblemished in head-to-head meetings with the Lisbon side.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Porträt von krone Sport
krone Sport
