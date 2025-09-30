Bayern celebrate goal show, Mourinho loses to ex

Bodö/Glimt failed to take revenge

Bodö/Glimt almost took revenge on Tottenham in a rematch of last season's Europa League semi-final. Kasper Högh scored a penalty into the clouds for the Sturm Graz conquerors (35'), but Jens Petter Hauge scored twice (53', 66'). The Spurs still managed to secure a point thanks to goals from captain Micky van de Ven (68) and an own goal from Jostein Gundersen (89). Liverpool's defeat was even more surprising. A penalty goal from Victor Osimhen (16') tipped the scales in favor of the Istanbul side of Yusuf Demir, who did not play.