Im Oktober startet im Hochgebirge die Skisaison

Die Gletscher öffnen wieder: Österreichs hochalpine Wintersport-Hotspots laden bereits ab Anfang Oktober zu Pulverschnee, Pisten und Action. Doch die hohen Berge in Tirol und Kärnten zeigen auch ihre Schattenseiten: Klimawandel, Wetterabhängigkeit und steigende Kosten für Schneesicherheit sind längst Teil des modernen Skibetriebs.