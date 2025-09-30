Vorteilswelt
Gletscher-Skigebiete

Im Oktober startet im Hochgebirge die Skisaison

Bergkrone
30.09.2025 14:00
Der Skiwinter in Österreichs Gletscherskigebieten beginnt wieder.
Der Skiwinter in Österreichs Gletscherskigebieten beginnt wieder.(Bild: Birbaumer Christof)

Die Gletscher öffnen wieder: Österreichs hochalpine Wintersport-Hotspots laden bereits ab Anfang Oktober zu Pulverschnee, Pisten und Action. Doch die hohen Berge in Tirol und Kärnten zeigen auch ihre Schattenseiten: Klimawandel, Wetterabhängigkeit und steigende Kosten für Schneesicherheit sind längst Teil des modernen Skibetriebs.

0 Kommentare

Der Stubaier Gletscher startet am 3. Oktober 2025 in die Saison. Vier Lifte, fünf Pisten – und bis Mai locken Highlights wie der FIS Freeski Weltcup, Freeride-Abenteuer im Powder Department und der legendäre Stubai Wild Ride. Nur 45 Minuten von Innsbruck entfernt, bietet das Gletscherskigebiet Winterspaß über 3.000 Metern.

Doch die Skisaison hängt auch am seidenen Faden: Wetterkapriolen können Pistenöffnungen verzögern, und künstliche Beschneiung ist teuer – ein Thema, das viele Skigebiete betrifft.

Die Gletscher-Skigebiete im Überblick

  • Pitztaler Gletscher (Tirol) – Frühstart, bereits geöffnet und 2,5 Kilometer Pisten und 3 Lifte geöffnet – Schneesicherheit bis 3440 Meter. 
  • Sölden – Rettenbach- & Tiefenbachgletscher (Tirol): 2. Oktober – bis 3.250 m, 34 Pistenkilometer, Highlight: FIS Ski Weltcup Opening am 25.-26. Oktober.

  • Hintertuxer Gletscher (Zillertal, Tirol): 3. Oktober 2025 – Ganzjahresbetrieb, Schneesicherheit bis 3.250 m, ideal für Freeride und Familien.

  • Kaunertaler Gletscher (Tirol) öffnet am 3. Oktober – spektakuläre Landschaft, aber Schneesicherheit bis Mitte Frühling garantiert.

  • Mölltaler Gletscher (Kärnten) plant den Saisonstart am 10. Oktober – Kärntens einziger Gletscher für eine richtig lange Skisaison.

  • Kitzsteinhorn (Salzburg) will am 11. Oktober in den Skiherbst starten.

  • Dachstein Gletscher (Oberösterreich / Steiermark): 25. Dezember 2025 – Höhe bis 2.700 m, Betriebsdauer bis 6. April, Winterstart nach Wartungsarbeiten.

Porträt von Bergkrone
Bergkrone
Tourentipps

Wundervolle Felswände und Gipfel mit orange verfärbten Bäumen ragen hinter der Eppzirler Alm ...
Nix wie los
Herbstzauber auf der Eppzirler Alm genießen
Nur eines von vielen lohnenden Fotomotiven ist diese bizarre Felsformation.
Wanderbare Steiermark
Herbstfarben und ruhige Wege im Zirbitzgebiet
