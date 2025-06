Rumänien gewinnt in Österreich-Gruppe mit 2:0

Rumänien bleibt in Österreichs WM-Qualifikationsgruppe H zumindest auf Kurs Richtung Platz zwei. Drei Tage nach der 1:2-Niederlage in Wien holte sich die Truppe von Trainer Mircea Lucescu am Dienstag in Bukarest einen 2:0-(2:0)-Heimerfolg über Zypern und zog bei zwei Spielen mehr an Punkten mit der ÖFB-Auswahl gleich (je 6).