Urfahranermarkt

Tracht, Dosen und ganz viel Sonnenschein

Oberösterreich
28.09.2025 13:54
Stadtchef Dietmar Prammer (re.) mit Marktreferent Martin Hajart (ÖVP) und „Krone"-Chefin- ...
Stadtchef Dietmar Prammer (re.) mit Marktreferent Martin Hajart (ÖVP) und „Krone“-Chefin- vom-Dienst Lisa Stockhammer.(Bild: Wenzel Markus)

Machtig trachtig! Bei strahlendem Sonnenschein zeigte sich schon am Eröffnungstag, dass das Motto des diesjährigen Urfahraner Herbstmarktes voll aufgeht: Viele Besucher kamen in Dirndl und Lederhose ans Donauufer und machten den Auftakt so gleich doppelt farbenfroh.

Scheinbar auch Grund genug für VP-Marktreferent Martin Hajart, unmittelbar vorm Bieranstich eine Spitze in Richtung SP-Stadtchef Dietmar Prammer loszulassen, in dem er ihn aufforderte, doch beim nächsten Urfahranermarkt auch einmal in Tracht zu erscheinen. Was dieser mit den Worten quittierte: „Gott sei Dank leben wir im Jahr 2025 und jeder kann selbst entscheiden, was er anzieht.“

V. li. n. re.: Festwirt Patrick Stützner, Josef Paukenhaider und Markus Kapl (beide Brau Union) ...
V. li. n. re.: Festwirt Patrick Stützner, Josef Paukenhaider und Markus Kapl (beide Brau Union) beim Bieranstich im „Wirt4sFest“-Zelt.(Bild: Wenzel Markus)
Florian Koppler (SPÖ) mit Freundin Lena erstmals in Tracht
Florian Koppler (SPÖ) mit Freundin Lena erstmals in Tracht(Bild: Wenzel Markus)
Karin Leitner, Merima Zukan und Peter Binder (alle SPÖ) drehten eine Runde im „Magic“.
Karin Leitner, Merima Zukan und Peter Binder (alle SPÖ) drehten eine Runde im „Magic“.(Bild: Wenzel Markus)
LAbg. Michael Nell (li.) mit LAbg. Toni Froschauer im Autodrom
LAbg. Michael Nell (li.) mit LAbg. Toni Froschauer im Autodrom(Bild: Wenzel Markus)
Der Linzer Stadtpolizeikommandant Klaus Hübner posierte mit Mediaprint-Verkaufsleiterin Verena ...
Der Linzer Stadtpolizeikommandant Klaus Hübner posierte mit Mediaprint-Verkaufsleiterin Verena Derntl.(Bild: Wenzel Markus)
Dieter Recknagl (Linz Tourismus) mit XXL-Herz und Georg Redlhammer (Neos).
Dieter Recknagl (Linz Tourismus) mit XXL-Herz und Georg Redlhammer (Neos).(Bild: Wenzel Markus)
FPÖ-Stadtrat Michael Raml mit Pfarrer Zarko Prskalo (re.).
FPÖ-Stadtrat Michael Raml mit Pfarrer Zarko Prskalo (re.).(Bild: Wenzel Markus)
Treffsicher: Schausteller-Urgestein Ludwig Rieger (li.) mit Ex-Polizeichef Karl Pogutter.
Treffsicher: Schausteller-Urgestein Ludwig Rieger (li.) mit Ex-Polizeichef Karl Pogutter.(Bild: Wenzel Markus)
Alt-Bürgermeister Franz Dobusch (re.) mit ORF-Legende Walter Witzany und seiner Gattin Cecilia.
Alt-Bürgermeister Franz Dobusch (re.) mit ORF-Legende Walter Witzany und seiner Gattin Cecilia.(Bild: Wenzel Markus)

Parteikollege Florian Koppler dagegen feierte Premiere – auf Wunsch von Freundin Lena zeigte er erstmals seine strammen Wadln in einer Ledernen. Wenige Meter weiter ging es weniger um das richtige Beinkleid als um die Treffsicherheit. Beim „Krone“-Dosenschießen siegte Schausteller-Urgestein Ludwig Rieger mit sieben Treffern. Bei den Frauen lag die neue Vizebürgermeisterin Merima Zukan (SPÖ) ganz vorne. So kann der Herbstmarkt weitergehen!

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
