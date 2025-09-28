Tracht, Dosen und ganz viel Sonnenschein

Machtig trachtig! Bei strahlendem Sonnenschein zeigte sich schon am Eröffnungstag, dass das Motto des diesjährigen Urfahraner Herbstmarktes voll aufgeht: Viele Besucher kamen in Dirndl und Lederhose ans Donauufer und machten den Auftakt so gleich doppelt farbenfroh.
Scheinbar auch Grund genug für VP-Marktreferent Martin Hajart, unmittelbar vorm Bieranstich eine Spitze in Richtung SP-Stadtchef Dietmar Prammer loszulassen, in dem er ihn aufforderte, doch beim nächsten Urfahranermarkt auch einmal in Tracht zu erscheinen. Was dieser mit den Worten quittierte: „Gott sei Dank leben wir im Jahr 2025 und jeder kann selbst entscheiden, was er anzieht.“
Parteikollege Florian Koppler dagegen feierte Premiere – auf Wunsch von Freundin Lena zeigte er erstmals seine strammen Wadln in einer Ledernen. Wenige Meter weiter ging es weniger um das richtige Beinkleid als um die Treffsicherheit. Beim „Krone“-Dosenschießen siegte Schausteller-Urgestein Ludwig Rieger mit sieben Treffern. Bei den Frauen lag die neue Vizebürgermeisterin Merima Zukan (SPÖ) ganz vorne. So kann der Herbstmarkt weitergehen!
