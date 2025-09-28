Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mama von Sprint-Star:

Jungunternehmerin startet mit 80+ richtig durch

Oberösterreich
28.09.2025 13:00
Andi Berger besuchte seine Mama und Jungunternehmerin bei der Zubereitung.
Andi Berger besuchte seine Mama und Jungunternehmerin bei der Zubereitung.(Bild: Spitzbart Wolfgang)

Ein Schicksalsschlag und ein „Schubser“ ihres berühmten Sohnes waren nötig, um vermutlich die älteste Jungunternehmerin Oberösterreichs durchstarten zu lassen. Christa Hecke – 80+, wie sie sagt – hat jetzt in der „Varena“ in Vöcklabruck sogar ihr eigenes Brötchen-Geschäft geöffnet und der Erfolg gibt ihr recht.

0 Kommentare

„Ich bin in ein ganz großes Loch gefallen, als mein Mann im vergangenen Jahr gestorben ist. Aber jetzt geht’s wieder bergauf.“ Das kann man wohl so sagen. Denn seitdem Christa Hecke mit ihrer „Brötchenbar“ durchgestartet ist, gibt’s kein Halten mehr. „Sie ist voller Energie, wollte einfach etwas machen. Ich habe ihr gesagt: ,Was spricht dagegen? Versuch es einfach‘“, gab Andreas Berger seiner Mama den nötigen Motivationsschub. „Die Küche ist groß genug, beim Ausliefern helfe ich. Sie hat eine super Beschäftigung und ich habe nie das Gefühl, dass sie die Flinte ins Korn wirft“, erzählt der Ex-Sprinter.

Christa Hecke steht mit ihren Brötchen in der „Varena“ in Vöcklabruck. Ihr neues Lebensziel!
Christa Hecke steht mit ihren Brötchen in der „Varena“ in Vöcklabruck. Ihr neues Lebensziel!(Bild: Spitzbart Wolfgang)

„Das Alter ist doch nur eine Zahl“
Die Telefone laufen heiß – plötzlich rufen Geschäftsleute an, die bei der rüstigen Rentnerin Ware bestellen wollen. „Das ist einfach der Wahnsinn. Und ich denke, dass sie ein Vorbild für viele Leute ist. Um zu zeigen, das Alter nur eine Zahl ist und es nur drauf ankommt, was man damit macht“, sagt der Sohnemann stolz. Die Beschäftigung in der „Brötchenbar“ möchte Frau Hecke zu einem neuen Lebensziel machen. Alle der zwölf Aufstriche, die derzeit im Sortiment sind, werden selbst gemacht. Ein 56-jähriger Mitarbeiter hilft dabei.

„Ein paar Wehwehchen lassen sich nicht leugnen“
„Wenn ich dreimal die Woche Kunden beliefern kann, wäre das ein toller Anfang. Ich bin 80+, körperlich noch ganz gut beinander, aber ein paar Wehwehchen lassen sich halt auch nicht leugnen. Die Beine haben schon viele Schritte machen müssen, aber die brauch’ ich zum Brötchen machen eh nicht. Ich setzte mich immer auf einen Hocker“, erklärt die „Jungunternehmerin“ augenzwinkernd.

Porträt von Vera Lischka
Vera Lischka
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
129.214 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
121.837 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
121.449 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
3311 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3081 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1797 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten beim Verlassen des Gerichts
Mehr Oberösterreich
Mama von Sprint-Star:
Jungunternehmerin startet mit 80+ richtig durch
Krone Plus Logo
„Kellerkind“ als Star
„Unser Papa wäre fast vom Sessel gefallen“
Endete in Leitplanke
Junger Alkolenker (21) floh vor Polizei aus Linz
Mordversuch-Verdacht
20 Jahre nach Haftbefehl doch noch festgenommen
Krone Plus Logo
Damit alle mitkönnen
So halten Schulen die Kosten für Skikurse klein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf