Jungunternehmerin startet mit 80+ richtig durch

„Ich bin in ein ganz großes Loch gefallen, als mein Mann im vergangenen Jahr gestorben ist. Aber jetzt geht’s wieder bergauf.“ Das kann man wohl so sagen. Denn seitdem Christa Hecke mit ihrer „Brötchenbar“ durchgestartet ist, gibt’s kein Halten mehr. „Sie ist voller Energie, wollte einfach etwas machen. Ich habe ihr gesagt: ,Was spricht dagegen? Versuch es einfach‘“, gab Andreas Berger seiner Mama den nötigen Motivationsschub. „Die Küche ist groß genug, beim Ausliefern helfe ich. Sie hat eine super Beschäftigung und ich habe nie das Gefühl, dass sie die Flinte ins Korn wirft“, erzählt der Ex-Sprinter.