Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spitalsstreit bewegt

Retourkutsche für Wiener auf Rücken der Patienten?

Niederösterreich
29.09.2025 09:15
Die Chemotherapie wurde dem Niederösterreicher in der Klinik Donaustadt versagt.
Die Chemotherapie wurde dem Niederösterreicher in der Klinik Donaustadt versagt.(Bild: Tomschi Peter)

Große Resonanz und heftige Reaktionen gbit es auf den „Krone“-Bericht eines Pensionisten, der für einen Teil seiner Chemotherapie bereits 1000 Kilometer mit Schmerzen in ein fernes Spital anstelle des nahe gelegenen Wiener Krankenhauses zurücklegen musste.

0 Kommentare

Dieser „Krone“-Bericht über eine Wiener Klinik, die einen Niederösterreicher die Behandlung letztendlich verwehrte, bewegt die Leser: Der Pensionist aus der Gemeinde Probstdorf im Bezirk Gänserndorf musste für einen Behandlungszyklus seiner Chemotherapie 1000 Kilometer mit Schmerzen in das entfernte Spital in Mistelbach fahren, weil man ihm in der weitaus näheren Wiener Klinik Donaustadt plötzlich die Behandlung untersagte und ihn vor die Tür setzte.

Lesen Sie auch:
Krankentransporte, so behutsam sie durchgeführt werden, sind für viele Patienten eine Belastung.
Krone Plus Logo
Statt ins nahe Wien
1000 Kilometer mit Schmerzen durchs Land gekarrt
28.09.2025

Über den Fall wurde heftig debattiert, viele Meldungen langten in den verschiedenen „Krone“-Kanälen ein. In den direkten Kommentaren wurde zum Beispiel auch debattiert, ob die Behandlung im Krankenhaus Mistelbach, wo der Patient hinverwiesen wurde, tatsächlich erst vier Wochen später startete, als der bereits eingeplante Termin in der Klinik Donaustadt. Kurze Antwort: Ja, das war so der Fall.

Lesermeldungen befürchten schlimmes
„Ich war unlängst in der Mistelbacher Klinik, hier sind gar nicht sowenig Wiener. Soll man jetzt also eine politische Retourkutsche auf dem Rücken der Patienten wählen und diese auch abweisen?“, fragt sich ein anderer Leser.

Aber auch Reaktionen aus der niederösterreichischen Politik gab es. FPÖ-Landesgesundheitssprecher Richard Punz kritisiert: „Niederösterreicher, die in Wien arbeiten, Steuern zahlen und in der Bundeshauptstadt ihr Geld liegen lassen, werden dort aus den Spitälern geworfen. Das ist eine Schande!“

Porträt von René Denk
René Denk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
133.478 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
129.682 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
127.377 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3062 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1843 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1567 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf