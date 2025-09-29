Retourkutsche für Wiener auf Rücken der Patienten?

Über den Fall wurde heftig debattiert, viele Meldungen langten in den verschiedenen „Krone“-Kanälen ein. In den direkten Kommentaren wurde zum Beispiel auch debattiert, ob die Behandlung im Krankenhaus Mistelbach, wo der Patient hinverwiesen wurde, tatsächlich erst vier Wochen später startete, als der bereits eingeplante Termin in der Klinik Donaustadt. Kurze Antwort: Ja, das war so der Fall.