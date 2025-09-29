Austria-Fans? „Zuletzt in Neapel gesehen“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Peter Moizi: Austrias Derbysieg in Hütteldorf, Oliver Glasners Sensationslauf in der Premier League, Real Madrids Derbyniederlage, die Global Champions Tour in Schönbrunn, Marc Marquez‘ siebenter WM-Titel und Sepp Strakas Triumph mit dem Team Europa beim Ryder Cup in New York (alles im Video oben).