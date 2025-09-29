„Harter Hund“: So geht’s ÖFB-Teamchef Rangnick

„Dafür liebt er das Spiel viel zu sehr“

Ob der Verletzungsrückschlag auch seine zukünftige Trainer-Karriere beeinflussen wird? „Da müssen Sie den Teamchef nochmal genau fragen. Aber er ist ein harter Hund, den haut man nicht so einfach um. Dass er aufgrund von kleinen Widrigkeiten den Kopf in den Sand steckt, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür liebt er das Spiel viel zu sehr“, so Kornetka. Nachsatz: „Ich glaube, wir werden noch viel Freude mit ihm haben!“