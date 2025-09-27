Striker in love
ÖFB star reveals engagement on “Millionenshow”!
Normally he tends to score in the soccer stadiums of the world, but now he has apparently hit the jackpot when it comes to love: ÖFB striker Michael Gregoritsch has got engaged! The 31-year-old revealed the news almost in passing to presenter Armin Assinger and an audience of millions on Saturday's "Promi-Sportler-Millionenshow" ...
"Gregerl" had just reached the 10th question in the guessing game when he revealed his previously well-kept secret. The question was as follows: "The Austrian Wilhelm Steinitz was the first and the Indian D. Gukesh is the current world champion in ...?" The possible answers were "arm wrestling", "darts", "archery" and "chess".
"Are you engaged? I haven't even heard that yet!"
After a moment's thought, Gregoritsch, who now plays for Brøndby in Denmark, said that he should be able to rule out chess, "because my fiancée Lara was world chess champion as a teenager". The completely baffled Assinger immediately asked: "Are you engaged? I haven't even heard that yet! Does anyone in Austria know that yet?" And "Gregerl" replied with a laugh: "Yes, my parents!"
Gregoritsch ultimately won 25,000 euros
Which is probably no longer entirely correct due to the public revelation of the engagement, considering the traditionally high viewing figures for the "Millionenshow" and its special editions. By the way: Gregoritsch ultimately won 25,000 euros, which will be used for a good cause. And the correct answer? "Chess", the option he had previously been skeptical about ...
