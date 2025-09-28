Drahtseilakte um ein Zipfelchen vom großen Glück

Kleinbauer Krušina hat sich beim Großgrundbesitzer Mícha verschuldet. Daher „verkauft“ er seine Tochter Mařenka mit Hilfe des geschwätzigen Vermittlers Kezal. Sie soll Míchas Sohn aus zweiter Ehe, Muttersöhnchen Vašek, heiraten.

Doch Mařenka liebt den fremden Burschen Jeník – und er sie. Das sorgt für Turbulenzen: Mařenka versucht mit Gewalt-Androhungen Vašek die Ehe zu vermiesen. Aber der verliebt sich ohnehin in eine Tänzerin und will zum Zirkus.

Kezal bietet dann sogar Jénik Geld, wenn er auf Mařenka verzichtet. Der willigt sofort ein, allerdings unter der Bedingung, dass nur Míchas Sohn Mařenka heiraten darf … natürlich wissend, dass er selbst dessen verstoßener Spross aus erster Ehe ist.