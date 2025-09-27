Peinliche Nazi-Komödie in Klagenfurts Künstlerhaus

Humor kann eine scharfe Waffe sein! Das hat Charlie Chaplin mit seiner Hitler-Satire „Der große Diktator“ ebenso genial gezeigt wie Roberto Benigni mit dem KZ-Märchen „Das Leben ist schön“. Doch was Schauspieler und Autor Daniel Pascal am Donnerstag im Künstlerhaus inszeniert, ist tatsächlich eine Farce, aber nicht im eigentlichen Sinn des Wortes, das ein derb-komisches Lustspiel bezeichnet.