Cobra stürmte Wohnung und entdeckte Cannabisanlage

Auch die Cobra unterstützte den Einsatz, mehrere Rettungsfahrzeuge waren ebenfalls am Einsatzort. Dort wurde die Wohnung eines 33-jährigen Einheimischen durchsucht, wie Polizeipressesprecher Christian Viehweider gegenüber der „Krone“ bestätigte: „Dabei wurde eine Cannabisanlage mit 15 Pflanzen und weiteren Utensilien gefunden und sichergestellt.“