Einsatz nach Hinweis

Cobra stürmte Wohnung und entdeckte Cannabisanlage

Tirol
27.09.2025 14:00
Mehrere Polizeistreifen und die Cobra waren am Donnerstag im Einsatz.
Mehrere Polizeistreifen und die Cobra waren am Donnerstag im Einsatz.(Bild: ZOOM Tirol)

Zu einem Großeinsatz kam es am Donnerstagnachmittag im Tiroler Kramsach (Bezirk Kufstein). Nach Hinweisen über massiven Cannabisgeruch rückte die Polizei sowie die Cobra an. In einer Wohnung machten die Ermittler dann einen ordentlichen Fund.

0 Kommentare

Gegen 14.30 Uhr ging bei der Polizei am Donnerstag ein Hinweis an, dass in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses massiver Cannabisgeruch wahrgenommen wurde. Kurzerhand eilten Einsatzkräfte zur besagten Adresse im Zentrum von Kramsach.

Zitat Icon

Dabei wurde eine Cannabisanlage mit 15 Pflanzen und weiteren Utensilien gefunden und sichergestellt.

Christian Viehweider, Pressesprecher Polizei

Auch die Cobra unterstützte den Einsatz, mehrere Rettungsfahrzeuge waren ebenfalls am Einsatzort. Dort wurde die Wohnung eines 33-jährigen Einheimischen durchsucht, wie Polizeipressesprecher Christian Viehweider gegenüber der „Krone“ bestätigte: „Dabei wurde eine Cannabisanlage mit 15 Pflanzen und weiteren Utensilien gefunden und sichergestellt.“

Mehrere Rettungsfahrzeuge sowie der Notarzt waren vor Ort.
Mehrere Rettungsfahrzeuge sowie der Notarzt waren vor Ort.(Bild: ZOOM Tirol)

Der Verdächtige wurde nach dem Großeinsatz festgenommen, die Pflanzen sowie die Utensilien sichergestellt. Unter den sichergestellten Gegenständen waren neben den Pflanzen etwa auch mehrere Datenträger, Telefone oder Kanister mit Schwefelsäure.

Der 33-Jährige machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck wird er auf freiem Fuß angezeigt.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Ähnliche Themen
KramsachKufstein
Polizei
