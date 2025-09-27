Pumpernella, Polka und paradiesischer Spaß

Wenn Marschmusik und Polkaklänge verhallen und man beim Eingang die Freyung und das Riesenrad sieht, spätestens dann steigt die Freude auf: Wiesenmarkt is! Rein in den Trubel! Nach rechts, nach links, geradeaus? Überall gibt es was zu erleben. Bernd Pöltl aus dem Burgenland hat wie jedes Jahr seinen Stand aufgebaut: Da gibt es bunte Kittlschürzen und Pumpernella-Unterhosen. „Wir haben Stammkunden, die erwarten uns auf dem Wiesenmarkt. Wir kommen immer gern nach Kärnten.“