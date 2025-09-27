Vorteilswelt
St. Veiter Wiesenmarkt

Pumpernella, Polka und paradiesischer Spaß

Kärnten
27.09.2025 18:01

Dirndlkleider, Lederhosen, Goldhauben, Gardistenbarette: Wenn alle herausgeputzt in St. Veit feiern, dann ist Wiesenmarkt! Und heuer schon der 662.! Gefeiert und gehandelt wird bis 6. Oktober.

Früh hat der Samstag für viele Vereinsmitglieder in ganz Kärnten begonnen, galt es doch, fesch in Tracht gewandet beim Umzug zur Eröffnung des St. Veiter Wiesenmarktes mitzumarschieren.

Wenn Marschmusik und Polkaklänge verhallen und man beim Eingang die Freyung und das Riesenrad sieht, spätestens dann steigt die Freude auf: Wiesenmarkt is! Rein in den Trubel! Nach rechts, nach links, geradeaus? Überall gibt es was zu erleben. Bernd Pöltl aus dem Burgenland hat wie jedes Jahr seinen Stand aufgebaut: Da gibt es bunte Kittlschürzen und Pumpernella-Unterhosen. „Wir haben Stammkunden, die erwarten uns auf dem Wiesenmarkt. Wir kommen immer gern nach Kärnten.“

Alternative Wies‘n
Lesachtaler Speck holt sich Korbflechter Werner, bevor er wieder zu seinem Stand auf der Alternativen Wies’n geht. „Vor allem, um das traditionelle Gassenkegeln, das es immer schon am Wiesenmarkt gegeben hat, zu erhalten, hat der Verein Schaubude die Alternative Wies’n ins Leben gerufen. Da kegelt die ältere Generation sehr gern, aber die Jungen sind auch schon mit Feuereifer dabei“, verrät Josef Habich.

Schwarz im Gesicht strahlen die jungen Damen am Autodrom – je mehr Freunde einem den Gummiabrieb auf die Wangen streichen, umso beliebter ist man. Zur Stärkung gibt es alles in den schönen Holzhütten, die immer mehr die alten Zelte ablösen.

Süße Herzerln fehlen nicht am 662. Wiesenmarkt in St. Veit.
St. Veiter Wiesenmarkt
Zehn Tage Gaude und G’schäfte um den Michaelitag
25.09.2025

Zehn Tage im positiven Ausnahmezustand
Nervenkitzel genießen, Spaß haben, feiern, tandeln und kaufen kann man am St. Veiter Wiesenmarkt noch bis einschließlich 6. Oktober.

Christina Natascha Kogler
Christina Natascha Kogler
St. Veiter Wiesenmarkt
Pumpernella, Polka und paradiesischer Spaß
Bundesliga im Ticker
LIVE: Wolfsberger AC gegen den LASK!
Kulturkritik
Peinliche Nazi-Komödie in Klagenfurts Künstlerhaus
Internationaler Bewerb
Diese Kärntner Lokführerin fährt an die Spitze
Überfall in Klagenfurt
Vermummter Räuber bedrohte Trafikanten mit Waffe
