Erlebnis für Familien, für Körper, Geist und Herz

Das beliebte Messebündel um Familie, Energetik, Gesundheit und Brauchtum bietet in Klagenfurt noch zwei Tage lang Spaß, Mitmachstationen, Wissenswertes, Spannendes und Schönes.
„Mess’ is! I håb’ mi schon g’freit drauf!“ – „Du, in de Halle muasst ume, dås is interessant!“ Themen, die jeden berühren, werden in dem beliebten Messebündel Halle für Halle von verschiedensten Seiten beleuchtet.
Spaß und Action für Kinder, aber auch für Erwachsene, beispielsweise in der Modellwelt, die ein großer Männerspielplatz mit Baggern und Kränen ist, bietet die Familienmesse. Auf der großen Showbühne werden zudem Kärntens Kindertalent und Kärntens Stimme gesucht.
Massagen, Yoga, TCM, Homöopathie und Akupunkturen sind nur einige der vielen Themen, in die Besucher auf der „Spirit & Energetik“-Messe eintauchen können. Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden sind die großen Schlagworte, die auf der „Gesund Leben“-Messe mit Inhalt gefüllt werden.
„Zauber der Weihnacht“ und Brauchtumsschatz
Und während hier viel Neues zu erfahren ist, genießen Besucher in der Halle 4 Altbekanntes und liebgewonnene Traditionen: Die bereits 24. Brauchtumsmesse bietet den Vereinen eine große Bühne. Dort stoßen Besucher auch auf einen Büchertisch samt druckfrischem „Zauber der Weihnacht“: Ein Buch von Volkskundler Heimo Schinnerl, der „Kärntner Krone“ und dem Verlag Heyn, das von Lichterfesten, Raunächten und allerlei Bräuchen erzählt und sich als Weihnachtsgeschenk anbietet.
Erstmals ist ein fliegender Lebensretter mit seiner Crew am Messegelände: Den ÖAMTC-Rettungshelikopter „Alpin 1“ können Besucher aus nächster Nähe erleben und mit den Piloten ins Gespräch kommen.
KAC-Stars zum Anfassen
In der Messehalle 5 dreht sich alles um Bewegung, Sport und Lebensfreude: Besucher können neue Sportarten ausprobieren, erfahren mehr über die Vielfalt an Sektionen im KAC – beispielsweise über die Tischtennis-Sekiton. Und am Samstag um 12.30 Uhr geben die Cracks des EC KAC Autogramme.
Hobbykünstlerinnen und Kunsthandwerker bieten in der Messehalle 3 Krampusse, Engerln, Schmuck, Handtaschen, Umhänge und vieles mehr aus allerlei Materialien an.
Nicht versäumen!
Ein paar Highlights, die Sie heute, Samstag, nicht versäumen sollten: Wie Natur und Landschaft zu Kraftquellen für unsere seelische Balance werden können, erklärt der Mediziner und Buchautor Georg Lexer (11 Uhr). Circus Dimitri begeistert kleine und große Besucher (11 und 15 Uhr). Die Kärntner Räucherexpertin und Buchautorin Annemarie Herzog spricht über Neubeginn nach Trennung oder Verlust eines Partners mit einer einfachen Räuchermethode (14 Uhr). Ab 9.30 Uhr präsentieren sich in der Messehalle 4 das Lieser-, Malta- und Gurktal mit Musik, Tanz, Trachten.
Einige der Höhepunkte am letzten Messetag, am Sonntag: Auf die wichtige Fragen „Wie leben wir gesund?“ gibt Primar Rudolf Likar Antworten und praxisnahe Tipps (11 Uhr). Zünftiger Frühschoppen (ab 11 Uhr), Trachtenmodenschau (13.15 Uhr), der reiche Kärntner Brauchtumsschatz locken Besucher in die Halle 4.
Noch zwei Messetage
Das beliebte Messebündel lockt die Besucher noch am Samstag (15. 11.) und Sonntag (16. 11.) jeweils von 9 bis 18 Uhr aufs Klagenfurter Messeareal.
