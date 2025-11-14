Erlebnis für Familien, für Körper, Geist und Herz

Nicht versäumen!

Ein paar Highlights, die Sie heute, Samstag, nicht versäumen sollten: Wie Natur und Landschaft zu Kraftquellen für unsere seelische Balance werden können, erklärt der Mediziner und Buchautor Georg Lexer (11 Uhr). Circus Dimitri begeistert kleine und große Besucher (11 und 15 Uhr). Die Kärntner Räucherexpertin und Buchautorin Annemarie Herzog spricht über Neubeginn nach Trennung oder Verlust eines Partners mit einer einfachen Räuchermethode (14 Uhr). Ab 9.30 Uhr präsentieren sich in der Messehalle 4 das Lieser-, Malta- und Gurktal mit Musik, Tanz, Trachten.