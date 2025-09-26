„Ist kein Kinderspielplatz, sondern Futtervorrat“

Kinder klettern auf die Ballen

Oft seien es Kinder, die auf den Siloballen herumklettern würden. Steine in den Schuhsohlen und spitze Nieten von Kleidungsstücken beschädigen dann die Plastikfolie. Doch nicht immer sind Menschen „schuld“, dass die Ballen beschädigt werden. „Katzen mit ihren Krallen können die sechs bis acht Schichten Folie genauso kaputt machen, wie zum Beispiel Vögel mit ihren Schnäbeln“, weiß Franz Tiefenthaller, Fütterungsreferent bei der Landwirtschaftskammer Oberösterreich.