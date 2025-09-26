Landwirt bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Tragischer Arbeitsunfall am Donnerstagabend in Mariazell: Ein Landwirt wurde von einem großen Bauteil am Genick getroffen und schwer verletzt.
Beim Abbau von Schalungselementen bei einer neu errichteten Halle kam es zu dem tragischen Unfall: Ein 55-jähriger Landwirt wurde von einem großen Bauteil am Genick beziehungsweise am Hinterkopf getroffen und verlor das Bewusstsein.
Das Rote Kreuz Mariazellerland war rasch mit einem Notarzteinsatzwagen und Rettungswagen vor Ort und begann mit der notfallmedizinischen Versorgung. Aufgrund des Zustandes des Patienten wurde der Notarzthubschrauber Christophorus 17 hinzugezogen und der Mann noch vor Ort in künstlichen Tiefschlaf versetzt.
Der 55-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen und wurde ins Universitätsklinikum Graz geflogen.
Kommentare
