Landwirt bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Das Rote Kreuz Mariazellerland war rasch mit einem Notarzteinsatzwagen und Rettungswagen vor Ort und begann mit der notfallmedizinischen Versorgung. Aufgrund des Zustandes des Patienten wurde der Notarzthubschrauber Christophorus 17 hinzugezogen und der Mann noch vor Ort in künstlichen Tiefschlaf versetzt.