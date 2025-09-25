Grausames Blutlabor bei „Biobauer“ aufgeflogen

„Wir fordern von Siemens und Co. einen klaren Fahrplan zum Ausstieg aus dieser grausamen Ausbeutung von Tieren“, so Mülln. Seine Organisation hat inzwischen Strafanzeige gestellt – wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und wegen des Verdachts auf Verrat von Dienstgeheimnissen.

Imagedesaster

Die Grünen in Bayern sind sich des möglichen Schadens an ihrer Reputation bewusst und sie reagieren prompt. In einer ersten Stellungnahme zeigt man sich tief getroffen und distanziert sich von dem Lokalpolitiker: „Der Asamhof wird von Ludwig Asam geführt. Er ist kein grünes Mitglied. Er ist parteiloses Mitglied im Gemeinderat Kissing und hier Teil der grünen Fraktion“.

Wenn man im Internet nach den Öffnungszeiten des Biobetriebs sucht, erscheint „Vorübergehend geschlossen“. . .