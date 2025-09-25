Beamter in Italien schwänzte jahrelang die Arbeit

Von Überwachungskameras überführt

Der Beamte wurde nach ersten Hinweisen eine Zeit lang beschattet und dann auch durch Aufnahmen von Überwachungskameras überführt. Dabei wurde „eine Reihe von wiederholten und betrügerischen Verhaltensweisen“ dokumentiert. Auf den Bildern ist zu sehen, wie er in der Bar steht, sein Auto betankt, Geld am Automaten abhebt oder einfach nur einen Spaziergang macht.