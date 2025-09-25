In Bar verhaftet
Beamter in Italien schwänzte jahrelang die Arbeit
Er kam jahrelang jeden Morgen pünktlich um 7 Uhr zum Rathaus, um sich bei der Stechuhr anzumelden, am Nachmittag meldete er sich wieder ab. Dazwischen aber saß er nicht in seinem Büro, sondern genoss das Dolce Vita. Nun klickten für einen Beamten in Italien die Handschellen ...
Wie Ermittlungen der Finanzpolizei ergaben, ging der 55-Jährige lieber ins Café, zum Einkaufen oder ganz nach Hause, um sich um private Angelegenheiten zu kümmern.
Von Überwachungskameras überführt
Der Beamte wurde nach ersten Hinweisen eine Zeit lang beschattet und dann auch durch Aufnahmen von Überwachungskameras überführt. Dabei wurde „eine Reihe von wiederholten und betrügerischen Verhaltensweisen“ dokumentiert. Auf den Bildern ist zu sehen, wie er in der Bar steht, sein Auto betankt, Geld am Automaten abhebt oder einfach nur einen Spaziergang macht.
55-Jähriger in Bar festgenommen
Festgenommen wurde der 55-Jährige schließlich während der Arbeitszeit nachmittags in einer Bar. Abgesehen von einem Prozess droht ihm nun die Entlassung. Der Mann ist in einer Gemeinde in der Provinz Sabina angestellt, etwa eineinhalb Autostunden westlich von Rom.
