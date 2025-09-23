Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Zivi des Jahres 2025“

Fabian Bartl aus Telfs holte sich den Landessieg

Tirol
23.09.2025 20:00
Tiroler Zivildiener des Jahres Fabian Bartl mit Claudia Plakolm, Bundesministerin für Europa, ...
Tiroler Zivildiener des Jahres Fabian Bartl mit Claudia Plakolm, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie(Bild: BKA / Schrötter)

Am heutigen Dienstagabend wurden im Bundeskanzleramt feierlich die „Zivildiener des Jahres 2025“ geehrt. In Tirol sicherte sich Fabian Bartl aus Telfs diesen Titel, über den Bundessieg darf sich hingegen Salzburg freuen. Die „Krone“ konnte sich bereits mit dem Tiroler Sieger austauschen.

0 Kommentare

Das Prozedere läuft wie folgt ab: Pro Bundesland wird ein „Zivildiener des Jahres“ gekürt. Nominiert werden die Zivildiener von ihren Zivildiensteinrichtungen. Eine Fachjury wählt aus Einreichungen die Preisträger aus – heuer waren es mehr als 150 Bewerbungen. Pro Bundesland wird ein Geehrter nominiert. Und aus dem Kreis dieser Landessieger kürt die Jury wiederum den Bundessieger.

Zum „Zivildiener des Jahres“ in Tirol wurde Fabian Bartl aus Telfs gekürt. Er wurde für seine besonderen Leistungen im KinderKompetenzZentrum Telfs ausgezeichnet. „Mein Zivildienst hat mir gezeigt, wie bereichernd die Arbeit mit Kindern ist. Besonders die täglichen Begegnungen und kleinen Erlebnisse haben mich so geprägt, dass ich mich entschieden habe, meinen beruflichen Weg in der Pädagogik weiterzugehen. Diese Erfahrung hat mein Leben verändert und mir gezeigt, wo meine Zukunft liegt“, betont Bartl. 

Zitat Icon

Ich habe mich entschieden, meinen beruflichen Weg in der Pädagogik weiterzugehen.

Fabian Bartl, „Zivildiener des Jahres“ in Tirol

„Fleißbienchen mit Fußballschuhen“
Für Sabrina Glader, Leiterin des KinderKompetenzZentrums Telfs, war der junge Tiroler „der Fels in der Kindergarten-Brandung“. Sie sagt: „Fabian war nicht einfach ein Zivildiener – er war unser Fleißbienchen mit Fußballschuhen.“ Vom ersten Tag an habe er engagiert mitangepackt: ob beim Obstschneiden mit chirurgischer Präzision, beim Supperühren mit der Hingabe eines Sternekochs oder beim Tischetragen mit einem Lächeln – „Fabian war immer da. Immer. Überall. Und er war nie aus der Ruhe zu bringen“, erzählt Glader.

Zwischen Kirschkernweitspucken und Kinderchor-Konzerten sei Bartl ein „Ruhepol“ im Kindergarten gewesen. Er habe gezeigt, dass man auch zwischen Seifenblasen und Glitzerkleber seine Nerven behalten könne – und dabei sogar Humor zeigen könne. „Er fragte nie: ,Muss ich das machen?‘, sondern „Was kann ich noch machen?‘ – und das mit einem Herz, das größer  war als der Obstkorb des Kindergartens“, schildert die Leiterin.

„Ein besonderer Pädagoge“
Bartls Zivildienst im Kindergarten sei zur „Zivi-Show“ geworden. Er habe nicht nur Spuren in den Herzen der Kinder hinterlassen, sondern auch in ihm selbst – indem er sich entschieden hat, Pädagoge zu werden. „Der Kindergarten, in dem Fabian später einmal arbeiten wird, darf sich jetzt schon auf einen ganz besonderen Pädagogen freuen“, spricht Glader stellvertretend für alle Pädagoginnen und Pädagogen des KinderKompetenzZentrums Telfs. 

Zitat Icon

Zivildiener sind da, wenn andere sie brauchen. Darauf kann Österreich stolz sein.

Claudia Plakolm, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie

Bild: Eva Manhart

Übrigens: Mit Stand 1. September 2025 gibt es in Tirol insgesamt 753 Zivildiener – aufgeteilt auf 16 Einsatzgebiete.

Der Bundessieg „Zivildiener des Jahres“ geht in diesem Jahr an Jakob Neff, der seinen Zivildienst in Salzburg geleistet hat. 

„Was ihr tut, ist nicht immer laut, aber es verändert Leben“
Geehrte wurden die Zivildiener von Claudia Plakolm, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie. „Zivildienst heißt hinschauen, anpacken und Verantwortung übernehmen. Ob im Rettungswagen, im Pflegeheim oder im Sozialdienst – Zivildiener sind da, wenn andere sie brauchen“, sagt sie und führt weiter aus: „Mit den ‚Zivildienern des Jahres‘ holen wir jene vor den Vorhang, die ihren Dienst mit Herz, Verstand und Verlässlichkeit leisten. Ich danke jedem Einzelnen, den Teams in den Einrichtungen und den Familien, die diesen Einsatz möglich machen. Was ihr tut, ist nicht immer laut, aber es verändert Leben. Darauf kann Österreich stolz sein.“

Porträt von Jasmin Steiner
Jasmin Steiner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen unterstreicht: „Wir schließen keine Option aus, ...
Drohnensichtungen
Premier: „Bisher schwerster Anschlag“ auf Dänemark
Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
169.546 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
146.929 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.422 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
1978 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1805 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1600 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf