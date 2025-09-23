Fabian Bartl aus Telfs holte sich den Landessieg

Zwischen Kirschkernweitspucken und Kinderchor-Konzerten sei Bartl ein „Ruhepol“ im Kindergarten gewesen. Er habe gezeigt, dass man auch zwischen Seifenblasen und Glitzerkleber seine Nerven behalten könne – und dabei sogar Humor zeigen könne. „Er fragte nie: ,Muss ich das machen?‘, sondern „Was kann ich noch machen?‘ – und das mit einem Herz, das größer war als der Obstkorb des Kindergartens“, schildert die Leiterin.

„Ein besonderer Pädagoge“

Bartls Zivildienst im Kindergarten sei zur „Zivi-Show“ geworden. Er habe nicht nur Spuren in den Herzen der Kinder hinterlassen, sondern auch in ihm selbst – indem er sich entschieden hat, Pädagoge zu werden. „Der Kindergarten, in dem Fabian später einmal arbeiten wird, darf sich jetzt schon auf einen ganz besonderen Pädagogen freuen“, spricht Glader stellvertretend für alle Pädagoginnen und Pädagogen des KinderKompetenzZentrums Telfs.