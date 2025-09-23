Motorradfahrer (20) nach Sturz überfahren – tot!

Reisen in Zeiten der Sparsamkeit
Ein 20-Jähriger ist am Montagabend auf der A2 im Bereich Leobersdorf in Niederösterreich mit seinem Motorrad vermutlich ungebremst auf einen Pkw aufgefahren und zu Sturz gekommen. Er wurde von einem nachkommenden Auto überfahren.
Der wenig später eingetroffene Notarzt konnte nur noch den Tod des Motorradlenkers feststellen. Der Lenker des vermutlich dunklen SUV beging Fahrerflucht. Die Polizei bittet um Hinweise.
