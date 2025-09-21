Lenkerin übersah herannahendes Auto: Kollision

Am Samstag um 11.30 Uhr wollte eine 55 Jahre alte Frau mit ihrem Auto von einer Gemeindestraße in Nenzing in die L190 einfahren. Am Beifahrersitz saß ihre 14-jährige Tochter. Bei dem Manöver übersah die Lenkerin allerdings, dass sich gerade ein Auto auf der L190 näherte. Dieses Fahrzeug wurde von einer 61-jährigen Frau gesteuert.