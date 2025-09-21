Lenkerin übersah herannahendes Auto: Kollision

In der Vorarlberger Gemeinde Nenzing kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 61-Jährige musste nach dem Unfall von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.
Am Samstag um 11.30 Uhr wollte eine 55 Jahre alte Frau mit ihrem Auto von einer Gemeindestraße in Nenzing in die L190 einfahren. Am Beifahrersitz saß ihre 14-jährige Tochter. Bei dem Manöver übersah die Lenkerin allerdings, dass sich gerade ein Auto auf der L190 näherte. Dieses Fahrzeug wurde von einer 61-jährigen Frau gesteuert.
Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur rechtwinkligen Kollision der beiden Autos. Die 61-Jährige konnte ihr Fahrzeug nach dem Unfall nicht mehr selbstständig verlassen und musste von der Feuerwehr Nenzing befreit werden. Sie erlitt leichte Verletzungen. Auch die 14-jährige Tochter wurde leicht verletzt. Beide Autos wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt.
