Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

14-Jährige verletzt

Lenkerin übersah herannahendes Auto: Kollision

Vorarlberg
21.09.2025 13:02
Einsatz für die Feuerwehren in Nenzing.
Einsatz für die Feuerwehren in Nenzing.(Bild: Bernd Hofmeister)

In der Vorarlberger Gemeinde Nenzing kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 61-Jährige musste nach dem Unfall von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.  

0 Kommentare

Am Samstag um 11.30 Uhr wollte eine 55 Jahre alte Frau mit ihrem Auto von einer Gemeindestraße in Nenzing in die L190 einfahren. Am Beifahrersitz saß ihre 14-jährige Tochter.  Bei dem Manöver übersah die Lenkerin allerdings, dass sich gerade ein Auto auf der L190 näherte. Dieses Fahrzeug wurde von einer 61-jährigen Frau gesteuert.

Die Unfallstelle an der L190.
Die Unfallstelle an der L190.(Bild: Bernd Hofmeister)

Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur rechtwinkligen Kollision der beiden Autos. Die 61-Jährige konnte ihr Fahrzeug nach dem Unfall nicht mehr selbstständig verlassen und musste von der Feuerwehr Nenzing befreit werden. Sie erlitt leichte Verletzungen. Auch die 14-jährige Tochter wurde leicht verletzt. Beide Autos wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
15° / 22°
Symbol wolkig
Bludenz
14° / 25°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
15° / 24°
Symbol wolkig
Feldkirch
15° / 25°
Symbol wolkig

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
112.360 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
95.965 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
95.342 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2156 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1751 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1237 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Vorarlberg
14-Jährige verletzt
Lenkerin übersah herannahendes Auto: Kollision
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 14.30 Uhr: SCR Altach gegen WSG Tirol!
Motivierend
Warum Mut tatsächlich einen Unterschied macht
Krone Plus Logo
Märchenhaft
Ein Schloss lüftet endlich seine Geheimnisse
Enjott Schneider:
„Wer sich nicht häutet, der verkrustet“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf