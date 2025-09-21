Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Motivierend

Warum Mut tatsächlich einen Unterschied macht

Vorarlberg
21.09.2025 11:55
80 Jahre feierten die ÖGB-Frauen in Lochau, als Geburtstagsgast wurde die Speakerin Diana ...
80 Jahre feierten die ÖGB-Frauen in Lochau, als Geburtstagsgast wurde die Speakerin Diana Panzirsch (links) eingeladen. Diese machte vor allem eines: Mut.(Bild: Vondrak)

Mut ist trainierbar – davon ist Diana Panzirsch überzeugt. Beim Jubiläum der Vorarlberger ÖGB-Frauen in Lochau sprach sie darüber, wie man trotz der Angst mutig handeln kann.  

0 Kommentare

Mut zeigt sich nicht nur im Extremen – beim Sprung aus dem Flugzeug oder beim Gang über glühende Kohlen. Mut bedeutet oft viel Alltäglicheres: einem Kollegen widersprechen, wenn er falsch liegt. Sich in einer Beziehung klar zu äußern, statt zu schweigen. Ein Vorstellungsgespräch wagen, obwohl die Zweifel im Kopf schreien: „Das schaffst du nie!“ Genau um diese Momente und noch viele mehr geht es der Mut-Mentorin, Podcasterin und Speakerin Diana Panzirsch, die am Mittwoch im Lochauer Badehaus bei einer Veranstaltung anlässlich des 80-Jahr-Jubiläums der ÖGB-Frauen sprach. Unter dem Titel „Mut tut gut“ erklärte sie, warum wir alle mutiger sein sollten, um Träume und Wünsche zu erreichen, Ängste zu überwinden oder Herausforderungen zu meistern.

Diana Panzirsch ist Mut-Mentorin.
Diana Panzirsch ist Mut-Mentorin.(Bild: Vondrak)

Trotz der Angst Schritte setzen
„Wir alle tragen die Fähigkeit, mutig zu handeln, in uns. Aber viele lassen sich von der Angst stoppen“, sagt Panzirsch im Gespräch mit der „Krone“. Mut bedeute nicht, keine Angst zu haben – sondern trotz Angst den entscheidenden Schritt zu setzen. „Alles, was wir uns wünschen, liegt auf der anderen Seite der Angst. Wenn wir durch sie hindurchgehen, erleben wir einen Mutausbruch.“ Mut sei dabei nicht mit Leichtsinn zu verwechseln. „Wenn Jugendliche auf Züge klettern, ist das nicht mutig, sondern dumm und lebensgefährlich.“

Von Australien bis ins Badehaus
Panzirsch weiß, wovon sie spricht. Bereits mit 18 Jahren packte sie den Rucksack und reiste ohne Geld und Kontakte durch Australien. Später zog sie nach London und Neuseeland – immer ohne Jobgarantie, immer mit Unsicherheit. „Diese Mutausbrüche gehören zu meinem Leben. Ich fürchte nichts mehr, als irgendwann zu bereuen, etwas nicht versucht zu haben.“

Ihre Selbstständigkeit als Trainerin begann sie mitten in der Schwangerschaft – ein Schritt, den viele wohl als waghalsig bezeichnet hätten. Für sie war es schlicht mutig. Diana Panzirsch erkannte durch ihre eher ängstliche Tochter, dass Mut nicht selbstverständlich ist. Um sie zu stärken, begann sie sich mit Neurowissenschaften zu beschäftigen – heute vermittelt sie Techniken, wie jeder Mensch durch Training sein Gehirn stärken und mutiger werden kann.

Gerade in einer Gesellschaft, die von Polarisierung und lauten Minderheiten geprägt sei, brauche es auch Mut zur Zivilcourage: „Mutig zur eigenen Meinung zu stehen, sich nicht einschüchtern zu lassen – das ist heute wichtiger denn je.“ Für Frauen habe das Thema besondere Bedeutung. „Wir leben noch immer in patriarchalen Strukturen. Mädchen wurde lange von klein auf eher beigebracht, leise zu sein und nicht unangenehm aufzufallen. Das ändert sich zum Glück nach und nach, aber viele Frauen tragen das noch in sich.“

Der Mutmuskel kann trainiert werden
Mut entsteht im Kopf, zeigen Studien. Israelische Forscher konnten 2010 erstmals jene Hirnregion identifizieren, die aktiv wird, wenn Menschen Angst überwinden. „Mut ist also messbar.“ Kann man Mut demnach auch trainieren? „Ja“, sagt Panzirsch. „Mut ist ein Muskel – der Mutmuskel sitzt in unserem Gehirn. Wie beim Training für den Waschbrettbauch braucht es aber tägliche Übung.“ Neurowissenschaften hätten gezeigt, dass das Gehirn bis ins hohe Alter formbar sei. Atemübungen, Meditation, Sport, aber auch kleine Routinen könnten helfen, den Mutmuskel zu trainieren.

Das Interesse an dem Vortrag zu Mut war riesengroß.
Das Interesse an dem Vortrag zu Mut war riesengroß.(Bild: Vondrak)

„Jeden Tag zwei Minuten vor den Spiegel stellen, lächeln, und ein Mantra wie ’Ich bin einzigartig’ wiederholen. Anfangs fühlt es sich komisch an – aber es wirkt.“ Oder: „Wer irgendwann auf die Bühne will, könnte sich angewöhnen, jeden Tag einen Fremden nach dem Weg zu fragen. So speichert das Gehirn ab: Ich bin sicher, auch wenn ich mit Fremden spreche.“

Fehler zulassen
Doch nicht nur Individuen, auch Schulen und Unternehmen könnten viel tun, um mehr Mut in der Gesellschaft zu fördern. „Wir müssen lernen, Fehler nicht als ultimatives Scheitern zu sehen. Nur wenn Menschen die Erfahrung machen: Ich habe etwas gewagt, bin gescheitert, aber werde trotzdem respektiert – nur dann trauen sie sich wieder Neues zu.“

Daten & Fakten

Für mehr Inspiration und Tipps fürs Mutmuskeltraining den Podcast „Dare & Do – dein Podcast zum Mut tanken“ abonnieren. Dort gibt es jeden Donnerstag interessante Fakten aus den Neurowissenschaften, inspirierende Mutmachgeschichten und alltagstaugliche „life hacks“.

Am Ende des Abends im Badehaus, während die untergehende Sonne den Himmel über dem Bodensee in Rottöne färbte, blieb vor allem eine Botschaft hängen: Jeder kann mutig sein. Mut ist trainierbar – und er beginnt oft dort, wo wir am liebsten ausweichen würden.

Porträt von Philipp Vondrak
Philipp Vondrak
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
15° / 22°
Symbol wolkig
Bludenz
14° / 26°
Symbol wolkig
Dornbirn
15° / 24°
Symbol wolkig
Feldkirch
15° / 25°
Symbol wolkig

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
111.238 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
93.990 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
93.339 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2147 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1750 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1232 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Vorarlberg
Motivierend
Warum Mut tatsächlich einen Unterschied macht
Krone Plus Logo
Märchenhaft
Ein Schloss lüftet endlich seine Geheimnisse
Enjott Schneider:
„Wer sich nicht häutet, der verkrustet“
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 14.30 Uhr: SCR Altach gegen WSG Tirol!
Schon 16 Spiele
Bregenz schafft es nicht aus dem tiefen Tal heraus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf