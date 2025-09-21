Warum Mut tatsächlich einen Unterschied macht

Mut zeigt sich nicht nur im Extremen – beim Sprung aus dem Flugzeug oder beim Gang über glühende Kohlen. Mut bedeutet oft viel Alltäglicheres: einem Kollegen widersprechen, wenn er falsch liegt. Sich in einer Beziehung klar zu äußern, statt zu schweigen. Ein Vorstellungsgespräch wagen, obwohl die Zweifel im Kopf schreien: „Das schaffst du nie!“ Genau um diese Momente und noch viele mehr geht es der Mut-Mentorin, Podcasterin und Speakerin Diana Panzirsch, die am Mittwoch im Lochauer Badehaus bei einer Veranstaltung anlässlich des 80-Jahr-Jubiläums der ÖGB-Frauen sprach. Unter dem Titel „Mut tut gut“ erklärte sie, warum wir alle mutiger sein sollten, um Träume und Wünsche zu erreichen, Ängste zu überwinden oder Herausforderungen zu meistern.