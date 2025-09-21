„Wer sich nicht häutet, der verkrustet“

Du bist einer der erfolgreichsten deutschen Film- und Fernsehkomponisten. Gab es in deinem Leben nicht auch einen Punkt, wo du nicht mehr weiterwusstest?

Ich erinnere mich noch genau: Am 6. Juni 1987 hatte ich ein Out-of-body-Erlebnis. Ich lag im Bett, und plötzlich war die Welt weg. Ich habe versucht, an die Wand zu drücken, aber es gab da keine Wand. Das kam fast einer Nahtoderfahrung gleich. Dieses Erlebnis hat mich völlig umgekrempelt. Ich fing an, in meiner so materiellen Welt die Perspektive des Immateriellen zu suchen. Las Laotse, C. G. Jung, beschäftigte mich mit jüdischer Mystik, dem Buddhismus, mit Reinkarnation. Das waren damals noch Tabuthemen. In mir reifte die Theorie, dass alle Musik, die zu Gott führt – das darf man ja auch nicht mehr sagen -, jedenfalls in die immaterielle Welt, aus langen Tönen besteht. Sei es in den Organas der Notre-Dame-Epoche, in den monumentalen Orgelpunkten einer Bruckner-Sinfonie, aber auch bei den Aborigines oder in der armenischen Musik. Durch lange Töne kommt der Mensch in Resonanz mit sich selbst und dadurch mit dem Universum.