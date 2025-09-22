Überholmanöver von Pkw endete mit sechs Verletzten

Fünf Personen ins Spital gebracht

Trotz einer Vollbremsung beider Lenker rutschte der Afghane über die Böschung und wurde erst durch einen Baum gestoppt. Der Deutsche konnte sein Fahrzeug in der Ausbuchtung zum Stillstand bringen. Der 31-Jährige und seine Mitfahrer wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus nach Zams gebracht werden. Der Lenker aus Deutschland kam mit leichten Verletzungen davon. Er benötigte keine ärztliche Hilfe. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.