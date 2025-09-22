Überholmanöver von Pkw endete mit sechs Verletzten

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Sonntagabend im Tiroler Roppen! Im Zuge eines Überholmanövers landete der Pkw eines 31-Jährigen in einer Böschung und krachte gegen einen Baum. Der Fahrer, vier Insassen in seinem Pkw und ein weiterer Pkw-Lenker wurden verletzt.
Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 19.30 Uhr. Auf der B171 wollte ein 38-jähriger Deutscher bei Roppen (Bezirk Imst) seinen Wagen in eine Ausbuchtung lenken. „Ein hinter ihm fahrender 31-jähriger Afghane mit vier weiteren Insassen im Auto setze zu einem Überholmanöver an und es kam zu einer Kollision“, heißt es seitens der Polizei.
Fünf Personen ins Spital gebracht
Trotz einer Vollbremsung beider Lenker rutschte der Afghane über die Böschung und wurde erst durch einen Baum gestoppt. Der Deutsche konnte sein Fahrzeug in der Ausbuchtung zum Stillstand bringen. Der 31-Jährige und seine Mitfahrer wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus nach Zams gebracht werden. Der Lenker aus Deutschland kam mit leichten Verletzungen davon. Er benötigte keine ärztliche Hilfe. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.