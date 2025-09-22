Urlaubsort auf Krim attackiert: Tote und Verletzte

Die Ukraine habe nun den Urlaubsort Foros angegriffen und dabei das Gelände eines Sanatoriums und ein Schulgebäude beschädigt, gab der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, bekannt. Drei Menschen seien getötet und 16 weitere verletzt worden. Trümmer der abgeschossenen Drohne hätten zudem einen Brand in der Nähe der Küstenstadt Jalta verursacht. Das russische Verteidigungsministerium, das zunächst von zwei Toten bei dem ukrainischen Angriff auf der Krim gesprochen hatte, warf der Ukraine einen „Terrorangriff“ vor.