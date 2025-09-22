Masters of Dirt wirbelten in Korneuburg Staub auf

Kein Stein blieb auf dem anderen, als Georg Fechter, der Mastermind der „Masters of Dirt“, gemeinsam mit Niko Fechter zum Sommerfest geladen hat. Der Anlass für das Sommerfest war diesmal auch ein besonderer: Die erste, öffentlich (und mit Privatmaschinen gratis) befahrbare suburbane E-Motocross-Strecke ist in Korneuburg eröffnet worden. Sehr zur Freude von Stadtchef Christian Gepp – begeisterter Motorradfahrer, der die Fahrkünste seiner „Gelände-efahrenen“ Kollegen bewunderte.