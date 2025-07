Hier werden die Masters of Dirt kein „Gas“ geben

Musterprojekt, um das es nicht viel Lärm geben wird

Die „Macher“ des E-Motocross-Areals sind Meister ihrer Künste: „Masters of Dirt“, die ihre Zentrale ja nach Korneuburg verlegt haben, füllen mit dem Areal eine Marktlücke: „Während es im Umkreis von 60 Kilometern rund um Wien nur wenige klassische Motocross-Strecken gibt – und schon gar keine reinen E-Motocross-Strecken – setzen wir hier ein einzigartiges Projekt in die Tat um“, so Georg Fechter, der „Mastermind“ hinter den Masters.