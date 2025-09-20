Bei Überholmanöver: Biker krachte in Gegenverkehr

In Krankenhaus gebracht

Dadurch kam der 28-Jährige zu Sturz und musste mit erheblichen Verletzungen vom Rettungsdienst ins Bezirkskrankenhaus nach Kufstein gebracht werden. „Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden“, erklärt die Exekutive. Die B 170 war für rund eine Stunde nur einspurig befahrbar.