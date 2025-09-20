Bei Überholmanöver: Biker krachte in Gegenverkehr

Folgenschwerer Motorradunfall am Freitagnachmittag in Tirol! Ein Biker (28) wollte bei Westendorf einen Pkw überholen, streifte aber das Auto eines 57-Jährigen und kam zu Sturz. Er zog sich erhebliche Verletzungen zu.
Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 16.35 Uhr auf der Brixentalstraße in Fahrtrichtung Kitzbühel. „Im Bereich Hopfgartnerwald beabsichtige der österreichische Motorradlenker, einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Im Zuge des Überholvorganges geriet der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn und streifte ein entgegenkommendes Auto“, so die Polizei.
In Krankenhaus gebracht
Dadurch kam der 28-Jährige zu Sturz und musste mit erheblichen Verletzungen vom Rettungsdienst ins Bezirkskrankenhaus nach Kufstein gebracht werden. „Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden“, erklärt die Exekutive. Die B 170 war für rund eine Stunde nur einspurig befahrbar.
