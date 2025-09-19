Most recently with LASK
Former world champion Jérôme Boateng ends his career
Jérôme Boateng, who was last under contract with LASK, has declared the end of his career as a professional footballer!
The 2014 world champion made the announcement on social media. "Football has given me a lot," said the 37-year-old in a video showing pictures and clips from his career. "I've learned, won and lost." Now it is time to move on.
Winning the World Cup title with Germany eleven years ago in Brazil was the greatest success of the Berlin-born player's career. With FC Bayern Munich, for whom he played for ten years, the defensive man won nine German championship titles, the Champions League twice and the DFB Cup five times.
14 mostly brief competitive appearances for LASK
After leaving Munich in 2021, things became quieter around Boateng in sporting terms. He played for Olympique Lyon, Salernitana and most recently for Linz. His contract with LASK was terminated prematurely in the summer after just 14 mostly brief competitive appearances.
