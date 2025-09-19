Vorteilswelt
"Unprecedentedly brazen"

Russian fighter jets intrude into EU airspace

Nachrichten
19.09.2025 16:52
(Bild: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT)

Estonia summoned a high-ranking Russian diplomat on Friday after three Russian MiG-31 fighter jets entered Estonian airspace without permission. According to the Estonian Foreign Ministry, the aircraft spent twelve minutes over the Gulf of Finland.

Foreign Minister Margus Tsahkna spoke of an "unprecedentedly brazen intrusion". He emphasized that Russia had already violated Estonian airspace four times this year. However, the current incident was particularly serious, as three fighter jets were involved.

According to the Estonian government, there were no flight plans for the aircraft, their transponders were switched off and they were not in radio contact with air traffic control. The Russian aircraft only withdrew after the take-off of Italian F-35 jets on behalf of NATO.

The Estonian Ministry of Foreign Affairs sent a note of protest to the chargé d'affaires of the Russian embassy on the same day. The incident is considered a serious escalation on the eastern flank of the alliance.

The airspace violation occurred just a few days after more than 20 Russian drones entered Polish airspace. Western representatives had stated that Moscow was testing NATO's resolve. Tsahkna called for a rapid increase in political and economic pressure on Russia.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

