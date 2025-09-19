Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Klagenfurt

Große Luftübung: Das Militär übt für den Ernstfall

Kärnten
19.09.2025 12:00
Mit verschiedensten Luftfahrzeugen wird geübt.
Mit verschiedensten Luftfahrzeugen wird geübt.(Bild: Michael Steinberger/Bundesheer)

140 Soldaten üben vom 22. September bis zum 3. Oktober den Einsatz nach einer Luftlandung. Verschiedenste Luftfahrzeuge und Fallschirmspringer werden zu sehen sein.

0 Kommentare

Das Jägerbataillon 25, die Villacher Pioniere und da Stabsbataillon 7 trainieren für künftige Einsätze im In- und Ausland die Zusammenarbeit mit Hubschraubern. Im Fokus dabei steht das Einweisen, die Annäherung, rasches Auf- und Absitzen sowie den Transport von Außenlasten.

Im Zeitraum vom 22. September bis zum 3. Oktober ist daher täglich in den Bezirken Klagenfurt, Klagenfurt-Land vermehrt mit Hubschrauberanfügen zu rechnen. Auch Nachtflüge für die Ausbildung sind vorgesehen. „Ausbildungsziel ist der gefechtsmäßige Lufttransport bei Tag und bei Nacht, in verschiedene Landezonen mit unterschiedlichen Geländeformen, um nach der Anlandung Gefechtsaufgaben zu erfüllen“, so Pressesprecher des Militärkommando Kärnten Christoph Hofmeister.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
242.960 mal gelesen
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
138.089 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
137.838 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1619 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1244 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1032 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Kärnten
In Klagenfurt
Große Luftübung: Das Militär übt für den Ernstfall
Kunden laufen Sturm
Wörthersee-Gemeinde entsetzt über Bankschließung
In Grazer Klinik
Stromschlag auf ÖBB-Zug: Bursch erlag Verletzungen
Wurde verurteilt
Eine Straftat kostete KAC-Gegner den NHL-Traum
Krone Plus Logo
Nach neuem Gesetz
Gemeinden werden mit Anfragen regelrecht geflutet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf