Große Luftübung: Das Militär übt für den Ernstfall

140 Soldaten üben vom 22. September bis zum 3. Oktober den Einsatz nach einer Luftlandung. Verschiedenste Luftfahrzeuge und Fallschirmspringer werden zu sehen sein.
Das Jägerbataillon 25, die Villacher Pioniere und da Stabsbataillon 7 trainieren für künftige Einsätze im In- und Ausland die Zusammenarbeit mit Hubschraubern. Im Fokus dabei steht das Einweisen, die Annäherung, rasches Auf- und Absitzen sowie den Transport von Außenlasten.
Im Zeitraum vom 22. September bis zum 3. Oktober ist daher täglich in den Bezirken Klagenfurt, Klagenfurt-Land vermehrt mit Hubschrauberanfügen zu rechnen. Auch Nachtflüge für die Ausbildung sind vorgesehen. „Ausbildungsziel ist der gefechtsmäßige Lufttransport bei Tag und bei Nacht, in verschiedene Landezonen mit unterschiedlichen Geländeformen, um nach der Anlandung Gefechtsaufgaben zu erfüllen“, so Pressesprecher des Militärkommando Kärnten Christoph Hofmeister.
