Große Luftübung: Das Militär übt für den Ernstfall

Im Zeitraum vom 22. September bis zum 3. Oktober ist daher täglich in den Bezirken Klagenfurt, Klagenfurt-Land vermehrt mit Hubschrauberanfügen zu rechnen. Auch Nachtflüge für die Ausbildung sind vorgesehen. „Ausbildungsziel ist der gefechtsmäßige Lufttransport bei Tag und bei Nacht, in verschiedene Landezonen mit unterschiedlichen Geländeformen, um nach der Anlandung Gefechtsaufgaben zu erfüllen“, so Pressesprecher des Militärkommando Kärnten Christoph Hofmeister.