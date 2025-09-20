Tuk-Tuk umgefahren: Alkounfall endet im Spital

Nach einer feuchtfröhlichen Nacht machte sich ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Spittal am Samstag gegen 4.15 Uhr auf den Heimweg im Spittaler Stadtgebiet. Doch statt ein Taxi zu rufen, setzte er sich alkoholisiert ans Steuer seines Tuk-Tuks. Auf einer Ampelkreuzung wollte er dann links abbiegen. Doch da kam ihm ein Pkw entgegen.