Schwer verletzt

Tuk-Tuk umgefahren: Alkounfall endet im Spital

Kärnten
20.09.2025 16:51
In den frühen Morgenstunden musste die FF Spittal zu einem Unfall ausrücken.
In den frühen Morgenstunden musste die FF Spittal zu einem Unfall ausrücken.

Um kurz nach 4 Uhr morgens ist auf den Straßen Spittals an einem Samstag meist nichts los. Umso mehr Pech hatte ein 32-jähriger Alkolenker, als er mit seinem dreirädrigen Moped den Heimweg antrat.



Nach einer feuchtfröhlichen Nacht machte sich ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Spittal am Samstag gegen 4.15 Uhr auf den Heimweg im Spittaler Stadtgebiet. Doch statt ein Taxi zu rufen, setzte er sich alkoholisiert ans Steuer seines Tuk-Tuks. Auf einer Ampelkreuzung wollte er dann links abbiegen. Doch da kam ihm ein Pkw entgegen.

Konnte Fahrzeug selbstständig verlassen
„Der aus der Gegenrichtung kommende Pkw stieß in die rechte Seite des Kleinkraftrades“, berichtet die Polizei. Das Tuk-Tuk wurde dadurch umgeworfen, blieb auf der linken Seite liegen. Der Pkw-Lenker fuhr einfach, ohne anzuhalten, weiter. „Die vermutet, eingeklemmte Person konnte das Fahrzeug bereits selbstständig vor unserer Ankunft verlassen“, erklärt die Feuerwehr Spittal, die ebenfalls alarmiert wurde.

Der Tuk-Tuk-Lenker wurde bei dem Unfall schwer verletzt, musste von der Rettung ins Krankenhaus Spittal gebracht werden. „Ein dort durchgeführter Alkotest verlief positiv“, so die Polizei, die auf der Suche nach dem zweiten Beteiligten auch von der Feuerwehr unterstützt wurde.

Der 32-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.
Der 32-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Alkotest verlief positiv
„Gegen 9 Uhr meldete sich der fahrerflüchtige Lenker, ein 27-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau, auf der Polizeiinspektion Spittal an der Drau.“ Auch bei ihm wurde ein Alkotest durchgeführt, der ebenfalls, fast fünf Stunden nach dem Unfall, positiv verlief.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Kärnten

Folgen Sie uns auf