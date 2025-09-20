LIVE ab 17 Uhr: TSV Hartberg gegen den WAC!

Hartberg und der WAC matchen sich in einer Neuauflage des ÖFB-Cup-Finales, das die Kärntner am 1. Mai mit 1:0 für sich entschieden hatten. „Das ist schon wieder so lange her, dass es nicht mehr interessant ist. Das Einzige, was wir wieder wollen, ist gewinnen. Sonst ist das Finale nicht mehr wichtig“, sagte WAC-Trainer Dietmar Kühbauer. Mit einem 3:1 gegen Salzburg in der Liga und einem souveränen 6:0 im Cup bei Reichenau/Innsbruck gab es zuletzt zwei Erfolgserlebnisse. Doch auch bei den Steirern zeigt die Kurve mit zwei Siegen in den jüngsten drei Liga-Spielen, zuletzt ein 2:0 in Ried, nach oben.