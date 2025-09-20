LIVE ab 17 Uhr: TSV Hartberg gegen den WAC!

7. Runde in Österreichs Bundesliga: Der TSV Hartberg empfängt den Wolfsberger AC. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Hartberg und der WAC matchen sich in einer Neuauflage des ÖFB-Cup-Finales, das die Kärntner am 1. Mai mit 1:0 für sich entschieden hatten. „Das ist schon wieder so lange her, dass es nicht mehr interessant ist. Das Einzige, was wir wieder wollen, ist gewinnen. Sonst ist das Finale nicht mehr wichtig“, sagte WAC-Trainer Dietmar Kühbauer. Mit einem 3:1 gegen Salzburg in der Liga und einem souveränen 6:0 im Cup bei Reichenau/Innsbruck gab es zuletzt zwei Erfolgserlebnisse. Doch auch bei den Steirern zeigt die Kurve mit zwei Siegen in den jüngsten drei Liga-Spielen, zuletzt ein 2:0 in Ried, nach oben.
„Es werden nicht großartig viele Tore fallen!“
„Es wird ein sehr enges Spiel, es werden nicht großartig viele Tore fallen, ich hoffe, dass wir die glücklichere Mannschaft sind“, meinte Kühbauer. Ins Tor kehrt der wieder fitte Nikolas Polster zurück, Lukas Gütlbauer müsse trotz starker Leistungen in die zweite Reihe. Sein Team steht mit zehn Punkten nach sechs Runden wie 2024/25 da, weniger erzielte Tore (10 gegenüber 15) stehen weniger erhaltene Gegentore (6 statt 10) gegenüber.
„Wir wollen den Schwung aus dem letzten Spiel mitnehmen!“
Nur einen Zähler hinter dem Vierten lauert der Sechste Hartberg. Der muss neuerlich im Ausweichstadion Datenpol Arena ran, wo es in zwei Spielen noch keinen Punkt gab. „Wir wollen den Schwung aus dem letzten Spiel mitnehmen. Wichtig wird sein, dass wir die Duelle am Platz für uns entscheiden und die Chancen verwerten“, sagte Stürmer Marco Hofmann.
