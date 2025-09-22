So schlimm ist Weissman‘s Derby-Verletzung

Eine Handvoll Patienten

Mit dem eingewechselten Strauss gibt‘ nach dem Stadtduell einen weiteren Patienten, er hatte sich wie Weissman an der Schulter verletzt. „Bei Fabio hat‘s auch keine Bänder erwischt – bei ihm gibt‘s große Hoffnung für einen Einsatz am Samstag“, sagt Mörec, der die Un-Leistung seiner Mannschaft im Derby nicht schönredet und keine Ausreden sucht, aber dennoch den Kopf schüttelt: „Unglaublich, was wir für ein Verletzungspech haben im Moment.“ Im Falle des vierten Patienten soll‘s am Mittwoch genauere Klarheit geben: Simon Seidl, der im Derby erst gar nicht hatte auflaufen können, hat dann nämlich eine weitere MRT-Untersuchung. Positiv: Ronivaldo, der nach einem Muskelfaserriss gegen den LASK zumindest im Finish ein Kurzzeit-Comeback feiern konnte, ist auf dem Weg zu alter Fitness.