Confirmed! Olympic dream shattered for Pinkelnig

Unfortunately, the fears have been confirmed. Following an MRI examination of Eva Pinkelnig, it is now clear that the ÖSV ski jumper suffered a cruciate ligament rupture in her fatal fall at the Summer Grand Prix in Predazzo. The Olympic dream has been shattered on the Olympic hill of all places.
The ÖSV officially confirmed the fears on Friday: "The MRI examination late yesterday evening at the Hochrum Private Clinic revealed that Eva Pinkelnig tore the anterior cruciate ligament as well as the inner and outer meniscus in her left knee during her fall yesterday at the Summer Grand Prix in Predazzo (ITA). Cartilage damage was also diagnosed. She will be operated on later today in Hochrum."
What actually happened: Pinkelnig, who was in 10th place after the first round of the Summer Grand Prix on Thursday, twisted when she landed in the final round of the jumping competition, twisted her ankle and skidded a few meters further down the outrun towards the finish area. She immediately grabbed her left knee - accompanied by violent cries of pain ...
Paramedics and support staff immediately rushed to the Vorarlberg woman's aid and she was treated on site for several minutes. An eerie silence soon spread, the relaxed atmosphere in the finish area had completely evaporated. Only after what felt like an eternity was Pinkelnig finally taken away
