Holzbau für neuen Kindergarten in Parsch steht

Am Dienstag wurde der Holzbau für die neue Kinderbetreuungseinrichtung in der Aignerstraße 7A aufgestellt. In dem Neubau sollen künftig bis zu 32 Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren betreut werden.
Im Frühjahr 2026 ist die Fertigstellung des nachhaltig gebauten Hauses geplant. Der Bau setze auf ressourcenschonende, ökologische Materialien und hohe Standards bei Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.
Für die Energieversorgung wird eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der angrenzenden Volksschule installiert.
Zwei Stockwerke wird das Holzhaus im Salzburger Stadtteil Parsch künftig beherbergen.
