Profi-Dieb in Salzburg auf frischer Tat ertappt

Die Salzburger Polizei ertappte diese Woche einen Profi-Dieb auf frischer Tat. Der 33-jährige Syrer konnte in weiterer Folge von den Beamten mit zehn Ladendiebstählen in der Stadt und im Flachgau in Verbindung gebracht werden.
Am Dienstag ertappte die Polizei einen 33-jährigen Syrer auf frischer Tat bei einem Diebstahl. Durch weiterführende Ermittlungen konnte der Mann mit zehn Ladendiebstählen in der Stadt Salzburg und im Flachgau in Verbindung gebracht werden. Auf seinen Diebestouren erbeutete der Verdächtige überwiegend teure Parfums, Kleidung und Elektronik-Artikel.
Der 33-Jährige ist bereits vorbestraft und war teilweise geständig. Sein Diebesgut verkauft er offenbar meist unmittelbar nach den Diebstählen. Dadurch finanzierte er seinen Lebensunterhalt und Drogenkonsum. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in der Justizanstalt Salzburg inhaftiert.
Kommentare
