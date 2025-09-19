Profi-Dieb in Salzburg auf frischer Tat ertappt

Am Dienstag ertappte die Polizei einen 33-jährigen Syrer auf frischer Tat bei einem Diebstahl. Durch weiterführende Ermittlungen konnte der Mann mit zehn Ladendiebstählen in der Stadt Salzburg und im Flachgau in Verbindung gebracht werden. Auf seinen Diebestouren erbeutete der Verdächtige überwiegend teure Parfums, Kleidung und Elektronik-Artikel.