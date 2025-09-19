Europark aus Mietersicht bestes Einkaufszentrum

Die Wirtschafts- und Standortberatung Ecostra zeichnet seit 2012 die erfolgreichsten Einkaufszentren Österreichs aus. Den „Award of Excellence“ für das beste Einkaufszentrum hinsichtlich der Mieter-Zufriedenheit erhielt heuer der Europark Salzburg.
Der Europark platzierte sich mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,94 (nach fünfteiliger Notenskala) an der Spitze.
Knapp dahinter, mit einem Notenschnitt von exakt 2,00, kamen drei Center gleichauf auf dem 2. Platz zu liegen: der Euromarkt in Kapfenberg (Stmk), das Inntalcenter in Telfs (Tirol) und das Hanssonzentrum in Wien. Der Euromarkt war im Vorjahr bereits einer der Spitzenreiter beim SCPRÖ, ebenso wie das Inntalcenter im Jahr 2023.
„Wir können nur vermuten, dass hier besondere mietvertragliche Konditionen zu der herausragenden Mieterbewertung beigetragen haben, denn die wirtschaftliche Performance bemisst sich nicht allein an den erzielten Umsätzen, sondern auch an den Standortkosten und sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Und da kann gerade die Miethöhe einen bedeutenden Faktor darstellen“, so der ecostra-Chef Joachim Will.
Alle Zweitplatzierten sind kleinere Center mit hoher Nahversorgungsfunktion.
