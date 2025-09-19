3 schwer Verletzte bei Motorradunfall im Pinzgau

Am Freitagnachmittag kam es in Hollersbach auf der Gerlos Bundesstraße B165 auf Höhe der Panoramabahn zu einem schweren Unfall. Drei Motorradfahrer wurden dabei schwer verletzt. Sie wurden von Rettungshubschraubern in die Krankenhäuser Zell am See, Schwarzach und St. Johann in Tirol geflogen. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch nicht geklärt.