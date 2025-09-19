Vorteilswelt
An zwei Wochenenden

Sturm-Markt am Mirabellplatz findet wieder statt

Salzburg
19.09.2025 11:00
Die Jahreszeit für Sturm ist der Herbst, typischerweise von Anfang September bis Ende Oktober, ...
Die Jahreszeit für Sturm ist der Herbst, typischerweise von Anfang September bis Ende Oktober, da er ein teilvergorener Traubensaft ist, der nur für kurze Zeit erhältlich ist, bevor er zu Wein wird.(Bild: Rocio Escabosa)

Der Salzburger Mirabellplatz wird auch heuer wieder zum Treffpunkt für Weinliebhaber. Der traditionelle Sturm-Markt findet an zwei Wochenenden Ende September und Anfang Oktober statt. 

Rund 26 Winzer aus verschiedenen Regionen präsentieren Sturm, Jungweine und weitere Spezialitäten. Für die kulinarische „Unterlage“ sorgen regionale Schmankerl wie Grammelschmalz-Brote, Kürbisweckerl und Bauernkrapfen.

Seit seiner Einführung 2014 hat sich der Sturm-Markt zu einer festen Größe im Salzburger Veranstaltungskalender entwickelt. 

Besucher können sich in persönlichen Gesprächen über die Besonderheiten der Weine informieren und ihre Favoriten direkt vor Ort zu Ab-Hof-Preisen erwerben oder bestellen. 

Organisiert wird das Event vom Städtischen Marktamt.

