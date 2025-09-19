Sturm-Markt am Mirabellplatz findet wieder statt
An zwei Wochenenden
Der Salzburger Mirabellplatz wird auch heuer wieder zum Treffpunkt für Weinliebhaber. Der traditionelle Sturm-Markt findet an zwei Wochenenden Ende September und Anfang Oktober statt.
Rund 26 Winzer aus verschiedenen Regionen präsentieren Sturm, Jungweine und weitere Spezialitäten. Für die kulinarische „Unterlage“ sorgen regionale Schmankerl wie Grammelschmalz-Brote, Kürbisweckerl und Bauernkrapfen.
Seit seiner Einführung 2014 hat sich der Sturm-Markt zu einer festen Größe im Salzburger Veranstaltungskalender entwickelt.
Besucher können sich in persönlichen Gesprächen über die Besonderheiten der Weine informieren und ihre Favoriten direkt vor Ort zu Ab-Hof-Preisen erwerben oder bestellen.
Organisiert wird das Event vom Städtischen Marktamt.
