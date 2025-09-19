Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Red Bull Salzburg

Letsch‘ gefährliches Spiel auf Zeit

Salzburg
19.09.2025 19:00
Salzburg-Trainer Thomas Letsch
Salzburg-Trainer Thomas Letsch(Bild: GEPA)

„Nach sechs Runden wurde noch keine Meisterschaft gewonnen und auch keine verloren“, kalmierte Thomas Letsch. Mathematisch gibt es dem nichts hinzuzufügen. Bei 26 noch zu absolvierenden Partien und der Punkteteilung nach 22 Spielen ist rein rechnerisch noch alles drin für Salzburg. Doch nicht immer ist alles mit Mathematik zu beantworten. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Christoph Nister.

0 Kommentare

Es geht auch um die Art und Weise, wie eine Mannschaft auftritt. Machen die Bullen so weiter wie zuletzt, muss man kein großer Mathematiker sein, um zu erkennen, dass der Meisterteller dann erneut anderswo gen Himmel gestemmt wird.

Die Kritik an Letsch wird täglich lauter. Die „Krone“ wollte von ihm wissen, wie er die Fans wieder von sich überzeugen und das Ruder herumreißen will. „Wir sind sehr kritisch mit uns“, erklärte er. „Nuancen gibt es immer anzupassen.“ Zuletzt waren es allerdings keine Nuancen. Grundtugenden wie Kampfgeist und Leidenschaft wurden schmerzlich vermisst.

Lesen Sie auch:
Salzburg-Trainer Thomas Letsch.
Red Bull Salzburg
Letsch: „Ich bin von dieser Truppe überzeugt!“
18.09.2025

Letsch: „Im Fußball geht es sehr schnell“
„Das Schöne im Fußball ist, dass es sehr schnell geht und man neue Möglichkeiten hat“, sagt Letsch. Sturm Graz bietet eine Riesenchance.

Auch am siebten Spieltag kann die Meisterschaft nicht gewonnen oder verloren werden. Sehr wohl aber das Momentum. Denn wer zu lange glaubt, die Zeit sei auf seiner Seite, könnte auch zu spät erkennen, wenn sie einem längst entglitten ist.

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
243.943 mal gelesen
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
154.724 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Freizeit
6500 Euro Schulden nach Hubschrauber-Bergung
128.019 mal gelesen
Ohne entsprechende Versicherung kann es teuer werden, wenn der Hubschrauber zu einem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1247 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Russische Kampfjets dringen in EU-Luftraum ein
1163 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1034 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf