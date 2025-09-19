Letsch‘ gefährliches Spiel auf Zeit

Die Kritik an Letsch wird täglich lauter. Die „Krone“ wollte von ihm wissen, wie er die Fans wieder von sich überzeugen und das Ruder herumreißen will. „Wir sind sehr kritisch mit uns“, erklärte er. „Nuancen gibt es immer anzupassen.“ Zuletzt waren es allerdings keine Nuancen. Grundtugenden wie Kampfgeist und Leidenschaft wurden schmerzlich vermisst.