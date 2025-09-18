Halleiner Weihnachtsspiel in besonderer Fassung

Die derzeit sommerlichen Temperaturen lassen die Wenigsten schon an Weihnachten denken. Bei der Gruber&More Kultur- und Sozialinitiative in Hallein ist die stade Zeit schon jetzt präsent. Denn: Das Volksschauspiel „Das Halleiner Weihnachtsspiel“ wird im Dezember zum ersten Mal in zeitgenössischer Bearbeitung auf die Bühne des Halleiner Stadttheaters gebracht.