Halleiner Weihnachtsspiel in besonderer Fassung

Die derzeit sommerlichen Temperaturen lassen die Wenigsten schon an Weihnachten denken. Bei der Gruber&More Kultur- und Sozialinitiative in Hallein ist die stade Zeit schon jetzt präsent. Denn: Das Volksschauspiel „Das Halleiner Weihnachtsspiel“ wird im Dezember zum ersten Mal in zeitgenössischer Bearbeitung auf die Bühne des Halleiner Stadttheaters gebracht.
Das Besondere: Alle Szenen, Lieder und auch die Bühnenmusik, wie sie einst schon Max Reinhardt in einer Komposition von Bernhard Paumgartner für das Volksschauspiel geplant hatte, werden in die heutige Zeit übersetzt.
Das erfordert das Drehen an einigen Schrauben. So werden sich etwa die Schüler der Modeschule Hallein den Kostümen der Inszenierung annehmen.
Auf der Bühne zu sehen sein werden unter anderem Florian Eisner, Intendant der Komödienspiele Porcia in Kärnten und Bernhard Teufl. Letzterer ist Liebhabern der weihnachtlichen Kunst- und Kultur auch als langjähriger „Josef“ des Salzburger Adventsingens im Großen Festspielhaus bekannt.
