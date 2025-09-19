Vierter WM-Titel verleiht Höll Auftrieb

Denn die 23-Jährige fuhr in der Qualifikation für das Weltcup-Rennen in Lenzerheide – ebenfalls in der Schweiz – die nächste Bestzeit, gewann mit über zwei Sekunden Vorsprung vor der Deutschen Nina Hoffmann. Beim morgigen Rennen ist Höll damit wieder einmal die große Gejagte und kann im Kampf um den Gesamtweltcup ihre Führung weiter ausbauen.