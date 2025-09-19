Vierter WM-Titel verleiht Höll Auftrieb

Valentina Höll hat in der Qualifikation für den Mountainbike-Downhill-Bewerb in Lenzerheide einmal mehr gezeigt, dass sie aktuell in einer guten Verfassung ist.
Vor zwei Wochen sicherte sich Mountainbike-Downhill-Dominatorin Valentina Höll in Champery in der Schweiz ihren bereits vierten WM-Titel. Und das Regenbogen-Trikot sowie unser Nachbarland dürfte der Pinzgauerin, die im Weltcup heuer noch kein Rennen gewonnen hat, richtig gut gefallen.
Denn die 23-Jährige fuhr in der Qualifikation für das Weltcup-Rennen in Lenzerheide – ebenfalls in der Schweiz – die nächste Bestzeit, gewann mit über zwei Sekunden Vorsprung vor der Deutschen Nina Hoffmann. Beim morgigen Rennen ist Höll damit wieder einmal die große Gejagte und kann im Kampf um den Gesamtweltcup ihre Führung weiter ausbauen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.