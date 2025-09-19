Vorteilswelt
Rupertikirtag

Aus Kalifornien angereist und in Tracht geschlüpft

Salzburg
19.09.2025 16:30
Die fünfköpfige Familie hat sich extra für das österreichische Fest Tracht zugelegt.
Die fünfköpfige Familie hat sich extra für das österreichische Fest Tracht zugelegt.(Bild: Markus Tschepp)

Der 48. Rupertikirtag zog bereits zur Eröffnung nicht nur Einheimische, sondern auch Besucher aus fernen Ländern in die Salzburger Altstadt. Mitten darunter auch eine Familie aus Kalifornien. Noch bis Mittwoch werden auch heuer Tausende Besucher in die Salzburger Altstadt strömen.

„Wir sind aus Kalifornien und machen gerade Urlaub in Großarl. Den Rupertikirtag in der Stadt Salzburg wollten wir trotzdem unbedingt miterleben“, sagt Lisette aus San Diego. Beim Anblick der amerikanischen Familie muss man sagen: besser hätte man sich nicht auf das Volksfest vorbereiten können.

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

